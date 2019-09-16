Деревянное зодчество Тюмени сохраняют волонтеры

«Хозяин дома рад, что все получилось, да и мы все тоже очень довольны, все счастливы. За время сезона приняли участие в восстановлении дома около 70 — 80 добровольцев. Кто-то из них приходил один раз, а кто-то побывал здесь несколько раз. Надеемся, в следующем году будет уже что — то серьезнее, масштабнее. Сейчас ищем любую спонсорскую помощь».