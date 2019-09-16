Деревянное зодчество Тюмени сохраняют волонтеры

15 сентября у участников «Том Сойер Фест» прошло закрытие фестиваля. Ребят ждал квест, который начался от мужского монастыря, а закончился у дома на Льва Толстого, 50, где и открылась официальная часть мероприятия.
Самый юный, 7-летний, волонтер торжественно перерезал ленточку у ворот дома, после чего все участники зашли во двор.
Кураторы поблагодарили тех, кто в течении всего сезона оказывал посильную помощь в реставрации и восстановлении дома. Постоянным волонтерам были выданы благодарственные письма, а участники, которые выиграли в викторинах, получили памятные призы от спонсоров.
«За 3 месяца активной работы, мы полностью ошкурили весь дом, сняли все наличники, загрунтовали трубу, покрасили, сделали новые детали на ворота, отремонтировали их там, где они сгнили, а также взяли новый забор. Сейчас все готово примерно на 95%, можно прийти посмотреть. Осталось только вставить верхние рамы и докрасить часть крыши», — рассказал куратор фестиваля в Тюмени Владимир Скалдин.
После официальной части мероприятия участники фестиваля отдыхали, пили чай и лимонад. Во дворе дома ребята приготовили мясо на костре, принесли салаты и выпечку.
«Еще пришла девочка с гитарой и исполнила несколько песен. Мы душевно посидели компаний», — поделилась волонтер Наташа Войткевич.
Куратор Владимир отметил, что доволен проделанной работой.
«Хозяин дома рад, что все получилось, да и мы все тоже очень довольны, все счастливы. За время сезона приняли участие в восстановлении дома около 70 — 80 добровольцев. Кто-то из них приходил один раз, а кто-то побывал здесь несколько раз. Надеемся, в следующем году будет уже что — то серьезнее, масштабнее. Сейчас ищем любую спонсорскую помощь».
«Посмотрев на фасад здания, я понимаю, что я была частью чего — то грандиозного, чего — то, что вершит историю. Моя жизнь разделилась на до Том Сойер Фест и после. Я пережила много невероятных эмоций и новых знакомств, а также незабываемый опыт работы с нашим наследием» — рассказала Наталья о своих впечатлениях.
Дом на улице Льва Толстого волонтерами был выбран не зря. Этому дому более 70 лет, построен он был ветераном Великой Отечественной войны. Но время оставило на доме свой отпечаток. Краска с годами слезла, вид здания стал непрезентабельным. Новый хозяин начинал реставрацию, но одному справиться с этой задачей было сложно. Поэтому в течении 3 месяцев волонтеры и добровольцы приводили внешний вид дома в порядок.
«Том Сойер Фест» — это проект по восстановлению исторической городской среды силами волонтеров. Он стартовал в Самаре в 2015 году. К 2019 году масштабы стали шире, теперь фестиваль охватывает более 50 городов. В Тюмени он проходит второй год. В 2018 году волонтеры восстановили жилой дом на улице Пароходская, 24.