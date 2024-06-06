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Дерево

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2024
Дома из бруса резко подорожали на 1,5 миллиона рублей в Тюмени
Спрос на строительство загородных деревянных домов в Тюмени увеличился на 20-30%. Пропорционально ему возросла стоимость строительных услуг. Об этом сообщила руководитель отдела загородной недвижимости АН «СОВА» Олеся Мартынова.
6 июня, 03:34
2023
В центре Тюмени возле здания департамента дерево рухнуло на автомобили
Очевидцы сообщают, что по адресу Сведлова, 22, упало дерево: в результате пострадало четыре автомобиля.
19 июня 2023, 07:42
Огромное дерево упало и разбило памятник на кладбище по Червишевскому тракту
Тюменцы сообщили, что большое дерево упало вчера на кладбище по Червишевскому тракту. Такой пост появился в паблике «ЧП Тюмень».
18 апреля 2023, 02:03

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