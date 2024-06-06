Дома из бруса резко подорожали на 1,5 миллиона рублей в Тюмени

Спрос на строительство загородных деревянных домов в Тюмени увеличился на 20-30%. Пропорционально ему возросла стоимость строительных услуг. Об этом сообщила руководитель отдела загородной недвижимости АН «СОВА» Олеся Мартынова.