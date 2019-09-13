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В расправе над пожилыми супругами в Тобольске подозревают их внука

13 сентября 2019, 06:17
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске следователи выясняю все обстоятельства убийства пожилых супругов. Обвинение в убийстве предъявлено их 20 – летнему внуку.
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Тюмень

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью пришел домой к своим дедушке и бабушке, которые проживали в деревне Вармахли. Между родственниками возник конфликт. Злоумышленник нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове. От причиненных травм потерпевшие скончались. Затем обвиняемый взял нож и ударил им несколько раз умершего мужчину в грудь и живот.

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Злоумышленник задержан, в ближайшее время он будет заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

#Новости#Криминал#Общество#Убийство#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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