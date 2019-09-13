В расправе над пожилыми супругами в Тобольске подозревают их внука

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью пришел домой к своим дедушке и бабушке, которые проживали в деревне Вармахли. Между родственниками возник конфликт. Злоумышленник нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове. От причиненных травм потерпевшие скончались. Затем обвиняемый взял нож и ударил им несколько раз умершего мужчину в грудь и живот.