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Участки улиц Ялуторовской и Зеленой в Тюмени перекроют до 20 сентября

13 сентября 2019, 12:42
Фото: pixabay.com
Дорожные службы города перекроют движение на участках улиц Ялуторовской и Зеленой с 13 по 20 сентября.
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Тюмень

По данным администрации Тюмени, строители будут ремонтировать подземные коммуникации. Для объезда предлагаются улицы Герцена, Кузнецова и Смоленская. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее выбрать путь движения.

На данный момент в областной столице действует 21 ограничение дорожного движения. Горожане отмечают многочисленные пробки на дорогах, а 6 сентября проблемы в организации дорожного движения подтвердили в горадминистрации Тюмени. Ситуацию назвали критической и пообещали принять ряд мер по улучшению ситуации.

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В сентябре средняя скорость движения машин в областной столице упала с 24 до 17 км/ч. Городские автобусы могут отклоняться от графиков на полчаса из-за пробок.

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#Новости#Ремонт#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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