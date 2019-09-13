Участки улиц Ялуторовской и Зеленой в Тюмени перекроют до 20 сентября

На данный момент в областной столице действует 21 ограничение дорожного движения. Горожане отмечают многочисленные пробки на дорогах, а 6 сентября проблемы в организации дорожного движения подтвердили в горадминистрации Тюмени. Ситуацию назвали критической и пообещали принять ряд мер по улучшению ситуации.