Пожилые тюменцы изучают секреты театрального искусства

Приобретенные навыки были продемонстрированы перед маломобильными пожилыми людьми. Им представили литературно-музыкальную композицию «Сказ северного народа». Актеры играли на редком музыкальном инструменте – варгане, исполняли песни северных народов, показывали па аутентичных танцев.
В дальнейшем пожилые звезды сцены освоят навыки изготовления костюмов и декораций, а так же необычных шумовых инструментов. Увидеть плоды их стараний смогут все желающие на театральной площадке 1 октября, в рамках Областного форума «На 55 с плюсом!». Пожилые актеры готовят стилизованную читку художественного текста совместно с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Проект театральная мастерская «Арт Шеринг 55+» стал победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской и Курганской областях. Он соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения продолжительности и качества жизни.