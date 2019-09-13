nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пожилые тюменцы изучают секреты театрального искусства

13 сентября 2019, 10:17
Фото: admtyumen.ru
На занятиях по актерскому мастерству студии «Арт Шеринг 55+» под руководством опытных наставников театральной инклюзивной мастерской «Здесь Я» пожилые тюменцы осваивали технику речи, тренировали звукопроизношение, разучивали песни и художественные тексты.
Сюжет
Тюмень

Приобретенные навыки были продемонстрированы перед маломобильными пожилыми людьми. Им представили литературно-музыкальную композицию «Сказ северного народа». Актеры играли на редком музыкальном инструменте – варгане, исполняли песни северных народов, показывали па аутентичных танцев.

В дальнейшем пожилые звезды сцены освоят навыки изготовления костюмов и декораций, а так же необычных шумовых инструментов. Увидеть плоды их стараний смогут все желающие на театральной площадке 1 октября, в рамках Областного форума «На 55 с плюсом!». Пожилые актеры готовят стилизованную читку художественного текста совместно с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Помощь пожилым в Тюменской области признана образцовой
Узнать подробнее

Проект театральная мастерская «Арт Шеринг 55+» стал победителем всероссийского конкурса «Активное поколение» в Тюменской и Курганской областях. Он соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения продолжительности и качества жизни.

#Новости#Культура#Пенсионеры#Общество#Тюмень#Касается каждого#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25