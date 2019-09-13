Пожилые тюменцы изучают секреты театрального искусства

В дальнейшем пожилые звезды сцены освоят навыки изготовления костюмов и декораций, а так же необычных шумовых инструментов. Увидеть плоды их стараний смогут все желающие на театральной площадке 1 октября, в рамках Областного форума «На 55 с плюсом!». Пожилые актеры готовят стилизованную читку художественного текста совместно с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.