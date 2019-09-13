Есть ли будущее у рынка органической продукции в Тюменской области?

«99% людей не знают, что такое органические продукты. Знают слова, но не знают значения. Чтобы этот рынок сформировался, нужно 5-7 лет массированно информировать через интернет и СМИ, чем органика отличается от не органики и как в этом можно убедиться? Тогда будет рынок, и будет предмет для диалога. Весь рынок это сейчас – несколько магазинов», – сказал в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Александр Арбатский директор по развитию сыроварни «Ингала».