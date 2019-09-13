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Есть ли будущее у рынка органической продукции в Тюменской области?

13 сентября 2019, 08:12
Фото: pixabay.com
Рынок органического питания только-только начинает зарождаться в стране. При этом Минсельхоз оценивает потенциал данного вектора в 360 млрд рублей в год. Такого результата можно достичь уже в 2025 году. «Наш город» проанализировал, как развивается это направление в Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Пока грустно, но оптимистично

По данным Euromonitor International, отечественный рынок натуральных и фермерских продуктов в прошлом году достиг отметки 483 млрд рублей. Однако доля органики составила всего лишь менее 2%. В стране продано только 200 тысяч тонн сертифицированных экологически чистых овощей и фруктов, мёда, молока и мяса. Причём 85% этого объёма приходится на товары из-за границы.

«У нас только зарождается этот рынок органики в России. Если на Западе он уже окреп и давно существует. У нас только на начальном этапе. На сегодня это рискованное мероприятие, на наш взгляд», – делится своим мнением помощник руководителя фермы «Familyandfarm» Ренат Ильясов.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной компании Сергей Катырин уверяет, что инструменты поддержки есть.

«Они применимы к семейному бизнесу: и к микропредприятиям, и к семейным предприятиям, которые будут большего масштаба, и не подпадают под патент. Все инструментарии, которых в нашей стране уже много организовано, они будут работать, в том числе и на семейный бизнес», – говорит он.

Грядут изменения

В 2020 году в России вступит в силу закон «Об органической продукции». Он определит понятие «органический продукт» и правила его использования.

Фермеру необходимо будет пройти сертификацию, что он смог на упаковках своей продукции размещать зеленый листок. Для этого ему нужно отказаться от химии на полях, генной инженерии, а также не кормить животным лекарствами и гормонами.

По таким стандартам готово работать более ста хозяйств. Российский сертификат со следующего года будут выдавать аккредитованные государством лаборатории.

Что у других?

Тульская компания «Черный хлеб» подала заявку на проверку своего зерна, муки и круп. Кроме этого, предприятие получило соответствующие сертификаты ЕС и США. Документы позволят фирме использовать приставка «Эко» и «Био» на упаковке.

Отмечается, что на полки магазинов попадает лишь половина органических продуктов из этого региона. Оставшуюся часть урожая забирают в чистом или смолотом виде крупные переработчики.

В Белгородской области четыре органических производителя объединились в один кооператив, чтобы совместно реализовывать молочную продукцию, меда и овощей.

Цены на экологически чистые продукты, как минимум, на треть выше, чем обычные по причине того, что у натурального хозяйства меньше урожай при сжатых сроках.

Семья Ильясовых из города Тихорецка, что в Краснодарском крае, два года культивировала экологически чистую малину. Однако урожай с двух гектаров расходился плохо. Биоваренье пришлось продавать по себестоимости. Затраты на эксперименты с органикой покрывали традиционно выращенные культуры. Но в прошлом году неурожай кукурузы привёл семью к убыткам.

Теперь семья Ильясовых намерена вернуть малину к традиционным методам выращивания. Специальных мер поддержки органических хозяйств пока нет.

Что у нас?

В Тюменской области пока что мало разговоров про развитие органического вектора.

«99% людей не знают, что такое органические продукты. Знают слова, но не знают значения. Чтобы этот рынок сформировался, нужно 5-7 лет массированно информировать через интернет и СМИ, чем органика отличается от не органики и как в этом можно убедиться? Тогда будет рынок, и будет предмет для диалога. Весь рынок это сейчас – несколько магазинов», – сказал в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Александр Арбатский директор по развитию сыроварни «Ингала».

По его словам, в законе много размытых формулировок, нет четких критериев.

«Если просто, технически пытаться сформулировать на основании, данных в законе, то у нас больше половины сельхоз продукции в Тюменской области можно считать органической», – заверил Арбатский.

Перспективу развития этого рынка наш собеседник видит только пока как маркетинг.

В одной из фирм Тюменской области сказали, что писать про органические продукты – «это бред полный».

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