Есть ли будущее у рынка органической продукции в Тюменской области?

Пока грустно, но оптимистично
По данным Euromonitor International, отечественный рынок натуральных и фермерских продуктов в прошлом году достиг отметки 483 млрд рублей. Однако доля органики составила всего лишь менее 2%. В стране продано только 200 тысяч тонн сертифицированных экологически чистых овощей и фруктов, мёда, молока и мяса. Причём 85% этого объёма приходится на товары из-за границы.
«У нас только зарождается этот рынок органики в России. Если на Западе он уже окреп и давно существует. У нас только на начальном этапе. На сегодня это рискованное мероприятие, на наш взгляд», – делится своим мнением помощник руководителя фермы «Familyandfarm» Ренат Ильясов.
В свою очередь, президент Торгово-промышленной компании Сергей Катырин уверяет, что инструменты поддержки есть.
«Они применимы к семейному бизнесу: и к микропредприятиям, и к семейным предприятиям, которые будут большего масштаба, и не подпадают под патент. Все инструментарии, которых в нашей стране уже много организовано, они будут работать, в том числе и на семейный бизнес», – говорит он.
Грядут изменения
В 2020 году в России вступит в силу закон «Об органической продукции». Он определит понятие «органический продукт» и правила его использования.
Фермеру необходимо будет пройти сертификацию, что он смог на упаковках своей продукции размещать зеленый листок. Для этого ему нужно отказаться от химии на полях, генной инженерии, а также не кормить животным лекарствами и гормонами.
По таким стандартам готово работать более ста хозяйств. Российский сертификат со следующего года будут выдавать аккредитованные государством лаборатории.
Что у других?
Тульская компания «Черный хлеб» подала заявку на проверку своего зерна, муки и круп. Кроме этого, предприятие получило соответствующие сертификаты ЕС и США. Документы позволят фирме использовать приставка «Эко» и «Био» на упаковке.
Отмечается, что на полки магазинов попадает лишь половина органических продуктов из этого региона. Оставшуюся часть урожая забирают в чистом или смолотом виде крупные переработчики.
В Белгородской области четыре органических производителя объединились в один кооператив, чтобы совместно реализовывать молочную продукцию, меда и овощей.
Цены на экологически чистые продукты, как минимум, на треть выше, чем обычные по причине того, что у натурального хозяйства меньше урожай при сжатых сроках.
Семья Ильясовых из города Тихорецка, что в Краснодарском крае, два года культивировала экологически чистую малину. Однако урожай с двух гектаров расходился плохо. Биоваренье пришлось продавать по себестоимости. Затраты на эксперименты с органикой покрывали традиционно выращенные культуры. Но в прошлом году неурожай кукурузы привёл семью к убыткам.
Теперь семья Ильясовых намерена вернуть малину к традиционным методам выращивания. Специальных мер поддержки органических хозяйств пока нет.
Что у нас?
В Тюменской области пока что мало разговоров про развитие органического вектора.
«99% людей не знают, что такое органические продукты. Знают слова, но не знают значения. Чтобы этот рынок сформировался, нужно 5-7 лет массированно информировать через интернет и СМИ, чем органика отличается от не органики и как в этом можно убедиться? Тогда будет рынок, и будет предмет для диалога. Весь рынок это сейчас – несколько магазинов», – сказал в разговоре с корреспондентом «Нашего города» Александр Арбатский директор по развитию сыроварни «Ингала».
По его словам, в законе много размытых формулировок, нет четких критериев.
«Если просто, технически пытаться сформулировать на основании, данных в законе, то у нас больше половины сельхоз продукции в Тюменской области можно считать органической», – заверил Арбатский.
Перспективу развития этого рынка наш собеседник видит только пока как маркетинг.
В одной из фирм Тюменской области сказали, что писать про органические продукты – «это бред полный».