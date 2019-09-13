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Что делать в Тюмени вместо того, чтобы ломать шлагбаумы?

13 сентября 2019, 12:58
Фото: pixabay.com
Мастер-классы, встречи, выставки – много вариантов, как провести эти выходные с пользой.
Сюжет
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1. SYNERGY GLOBAL FORUM 2019

Эксклюзивные видеотрансляции SYNERGY GLOBAL FORUM 2019 можно будет увидеть на большом экране кинотеатра Синема Парк ТРЦ «Гудвин».

Прямая видеотрансляция выступлений основных спикеров образовательного форума пройдет один день – 4 октября с 10:30 по московскому времени.

Спикеры форума – выдающиеся личности, добившиеся успеха в самых разных областях.

Актуальное расписание и билеты доступны на сайте.

Когда: 4 октября с 10:30

Где: ТРЦ «Гудвин»

Стоимость: от 5000 рублей

2. Областной праздник трезвости

Областной праздник трезвости – это комплекс информационных, общественных, образовательных, культурно-просветительских, спортивно-игровых, семейно-досуговых и других трезвенных мероприятий.

Цель праздника – утвердить в сознании людей навык отдыхать, праздновать и радоваться трезво, показать огромные преимущества трезвой жизни, высокую нравственную ценность трезвости - основы благополучия и процветания личности, семьи и общества.

Когда: 14 сентября с 12:00

Где: Цветной бульвар

Стоимость: бесплатно

Фото: www.obshee-delo72.ru

3. Предпремьера фильма «Комната желаний»

Когда: 16 сентября

Сбор гостей: 18:50

Программа с розыгрышем призов: с 19:00 - 19:30

Показ фильма: 19:00

Фото: vk.com/kinomax_tumen

4. Встреча BOOK CLUB «21» (16+)

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее по телефону: 26-43-74. Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбрана сразу три книги: Д. Тиммер «Лишь пять дней», Э. Курниаван «Красота - это горе» и М. Трауб «Истории моей мамы».

Когда: 14 сентября с 16:00 до 17:30

Где: информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)

Стоимость: бесплатно

Фото: pixabay.com

5. Встреча

В рамках встречи ты получишь: пошаговый алгоритм подготовки самостоятельного путешествия (визы, покупка билетов, бронирование жилья, организация досуга); список полезных ресурсов и приложений для организации и использования в поездках по миру; полезные лайфхаки для начинающих самостоятельных путешественников; ТОП английских фраз для преодоления языкового барьера и использования при перемещении заграницей; план авторского маршрута по Европе (Италия, Австрия, Словакия).

Спикер: Екатерина Кушнир. Требуется регистрация по номеру: 46-84-09

Когда: 14 сентября в 18:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 500 рублей

Фото: vk.com/5ugolok

6. Спектакль «Поместье ворона»

Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка.

Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления.

Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.

Когда: 14 сентября в 18:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 450 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

7. Занятие для волонтёров по дрессировке собак

DogTrainer72 – социальный проект, в рамках которого кинологи и дрессировщики поделятся с волонтёрами знаниями и опытом по дрессировке.

Проект реализуется, чтобы добровольцы, помогающие в приюте «Лучший друг», умели правильно обращаться с животными и чтобы с помощью зооволонтёров провести мастер-классы для владельцев животных на площадках для выгула собак.

Когда: 14 сентября в 20:00

Где: молодёжное пространство «Город молодых», МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» (ул. Механическая 31/1)

Стоимость: бесплатно

Фото: vk.com/dogtrainer72

8. Бега на Тюменском ипподроме

Здесь состоится розыгрыш главных традиционных призов для лошадей рысистых пород. Также для зрителей: работает кафе, для детей бесплатно работает аниматор, в продаже имеются программки соревнований. Ну и просто приятно понаблюдать за красивыми лошадками. Желающие могут и платно покататься.

Когда: 15 сентября в 13:00

Где: Тюменский ипподром (ул. Клары Цеткин, 59)

Вход свободный (катание на лошадях и пони детям 50 рублей, взрослым 100 рублей)

Фото: pixabay.com

9. Вечерний urban

Здесь соберутся все влюбленные в уличную культуру. Ты можешь прийти и увидеть, как тюменские уличные художники и участники фестиваля «Морфология улиц» создадут 18 арт-объектов со своей историей и смыслом. Мода, маршруты, рисунки — все это будет. Ты даже сможешь создать арт сам. Или просто щелкнуть крутой снимок в фотозоне. Комиксы, танцы, музыка, тату, концерт — такое нельзя пропустить.

Требуется предварительная регистрация.

Когда: 15 сентября в 17:00

Где: набережная Туры

Стоимость: бесплатно

Фото: pixabay.com

10. Неформальная выставка фоторабот «В фокусе»

Здесь будут представлены работы тюменских фотографов, в будущем пройдут и тематические мероприятия. За обновлениями нужно следить тут.

Когда: с 15 сентября с 17:00

Где: Liverpool Grill&Bar (ул. Чернышевского 1, корпус 5)

Вход свободный

Фото: vk.com/event184774707

11. Поэтический вечер Владимира Понкина

Творчество Владимира вдохновляет, заставляет задуматься о себе, о жизни, об окружающих людях и об мелких деталях, что делают нашу жизнь необычной.

В каждой строчке ты найдешь часть себя. При чтении произведений Владимир погружает слушателей в увлекательное путешествие и позволяет себе оставаться искренним. Тем самым, он обеспечивает поддержку каждому, кто неравнодушен к его истории.

Разговоры с автором по душам, любимый голос и стихи, объятия и фото на память – все это ты ощутишь на поэтическом вечере.

Когда: 15 сентября в 19:00

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 500 рублей

Фото: vk.com/yesrock

12. STAND UP «Открытый микрофон» (18+)

Ты услышишь не только лучшие шутки от опытных стендаперов, но и новый материал от перспективных новичков, которые постараются покорить твое сердечко.

Когда: 15 сентября в 20:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Фото: pixabay.com

13. Виктория Рябинина и группа «Madre Victoria»

Виктория Рябинина – певица, актриса. Единственная обладательница уникального вокального стиля Фламенко в России. Одним из ярчайших впечатлений и высшей наградой за популяризацию музыки фламенко стало выступление группы перед королем Испании Хуаном Карлосом: услышав первые строчки в исполнении Виктории, король нарушил протокол и исполнил «Sevillanas» (ярмарочный танец) с одной из танцовщиц.

Когда: 15 сентября в 22:00

Где: Тюменский драматические театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 500 — 700 рублей (для зрителей, купивших билеты на спектакль «Испанская баллада» 14 и 15 сентября — скидка в кассах)

Фото: vk.com/teatr72
#Афиша#Тюмень#Карточки#Радик Енчу
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