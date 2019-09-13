Что делать в Тюмени вместо того, чтобы ломать шлагбаумы?

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее по телефону: 26-43-74. Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбрана сразу три книги: Д. Тиммер «Лишь пять дней», Э. Курниаван «Красота - это горе» и М. Трауб «Истории моей мамы».