Бывшего владельца банка «Югра» Хотина обвиняют в хищении 290 млрд рублей

Новое уголовное дело (ч. 4 ст. 160) было возбуждено 10 июля. Уже 13 сентября об этом заявила следователь в Басманном суде Москвы. Ожидается, что в ходе расследования предстоит допросить более ста человек и провести ряд экспертиз. Совокупный ущерб от действий предпринимателя и других сотрудников банка оценивается в 290 млрд. По уголовному делу проходят ещё два человека.
В конце августа СМИ сообщили о новом уголовном дела в отношении Хотина. АСВ оценивает ущерб в 160 млрд, пострадало 35 тыс. вкладчиков. Известно, что всего банк выдал 470 невозвратных кредитов на 287 млрд.
Стоит отметить, что Хотин находится под домашним арестом. Он не может покидать квартиру с 22:00 до 06:00.