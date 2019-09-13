Бывшего владельца банка «Югра» Хотина обвиняют в хищении 290 млрд рублей

Новое уголовное дело (ч. 4 ст. 160) было возбуждено 10 июля. Уже 13 сентября об этом заявила следователь в Басманном суде Москвы. Ожидается, что в ходе расследования предстоит допросить более ста человек и провести ряд экспертиз. Совокупный ущерб от действий предпринимателя и других сотрудников банка оценивается в 290 млрд. По уголовному делу проходят ещё два человека.