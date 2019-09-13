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Банки хотят получать данные о доходах россиян из налоговой и пенсионного фонда

13 сентября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Бюро кредитных историй будет рассчитывать для банков показатели долговой нагрузки для физических лиц. Кредитные учреждения хотят получать эту информацию бесплатно и в больших количествах.

Зная ПДН банки смогут оптимизировать предложения в выдаче кредитов и предоставлении других банковских услуг с использованием возможностей Big data. Это автоматизирует «поиск» выгодных для финансистов заёмщиков.

В настоящее время обсуждается вопрос получения информации из ПФР и ФНС. Между тем чиновники в пенсионном фонде отметили, что персональные данные не могут передаваться без согласия граждан. Против данной схемы оптимизации выступили в ЦБ РФ.

Участники Ассоциации банков России сообщили Новым известиям, что кредиторы предлагают предоставлять данные без согласия заёмщиков. Якобы эти сведения не относятся к персональным данным. За инициативу высказались представители ВТБ.

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#Новости#Доходы#Персональные данные#Банки#Александр Мязин#Экономика
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