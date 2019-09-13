Банки хотят получать данные о доходах россиян из налоговой и пенсионного фонда

Зная ПДН банки смогут оптимизировать предложения в выдаче кредитов и предоставлении других банковских услуг с использованием возможностей Big data. Это автоматизирует «поиск» выгодных для финансистов заёмщиков.
В настоящее время обсуждается вопрос получения информации из ПФР и ФНС. Между тем чиновники в пенсионном фонде отметили, что персональные данные не могут передаваться без согласия граждан. Против данной схемы оптимизации выступили в ЦБ РФ.
Участники Ассоциации банков России сообщили Новым известиям, что кредиторы предлагают предоставлять данные без согласия заёмщиков. Якобы эти сведения не относятся к персональным данным. За инициативу высказались представители ВТБ.