Тюменский пенсионер, управляя иномаркой, сбил коляску с грудным ребенком

Как сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области, за сутки в Тюмени произошло два ДТП, в которых водители авто, выезжая со дворовых территорий, не пропустили пешеходов и велосипедистов.
Днем на ул. Ямской «Фольксваген Поло», которым управлял 79-летний водитель, сбил детскую коляску с пятимесячным ребенком. Малыш не получил тяжелых повреждений. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, авария произошла в тот момент, когда автомобилист, выезжая с прилегающей территории, пересекал тротуар, где шла женщина с коляской.
Вечером на ул.30 лет Победы автомобиль «Тойота РАФ4», выезжающий с прилегающей территории, сбил 10-летнюю велосипедистку, которая ехала по краю тротуара. Ребенок получил травму.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.