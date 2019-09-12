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Тюменский пенсионер, управляя иномаркой, сбил коляску с грудным ребенком

12 сентября 2019, 06:26
Фото: mail.google.com
В Тюмени иномарка, которой управлял пожилой человек, наехала на коляску с пятимесячным ребенком.
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Тюмень

Как сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области, за сутки в Тюмени произошло два ДТП, в которых водители авто, выезжая со дворовых территорий, не пропустили пешеходов и велосипедистов.

Днем на ул. Ямской «Фольксваген Поло», которым управлял 79-летний водитель, сбил детскую коляску с пятимесячным ребенком. Малыш не получил тяжелых повреждений. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной версии, авария произошла в тот момент, когда автомобилист, выезжая с прилегающей территории, пересекал тротуар, где шла женщина с коляской.

Вечером на ул.30 лет Победы автомобиль «Тойота РАФ4», выезжающий с прилегающей территории, сбил 10-летнюю велосипедистку, которая ехала по краю тротуара. Ребенок получил травму.

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия#Тюмень#Юрий Норицын
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