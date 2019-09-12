Лучшим тюменским экспортерам выплатят 750 тысяч рублей

Центр поддержки экспорта Тюменской области приглашает предприятия малого и среднего бизнеса к участию в ежегодном конкурсе «Экспортер года Тюменской области». Заявки на участие принимаются до 15 ноября.
«Конкурс – это только малая часть региональной программы поддержки предпринимателей, реализуемой в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Конкурс проводится третий год подряд и, по мнению экспертов, стимулирует развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в Тюменской области. Победители этого года получат финансовую поддержку на развитие компаний, в том числе, и торговых отношений», - отмечает руководитель Центра поддержки экспорта региона Сергей Полухин.
Наибольшее число баллов конкурсанты могут получить по критериям: объем и доля экспорта продукции за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспортной продукции и проведение рекламных кампаний за границей. Победители в каждой номинации получат денежные призы, также участники, занявшие призовые места, будут выдвинуты на Всероссийскую премию Правительства РФ в области международной кооперации и экспорта, сообщают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей Тюменской области.