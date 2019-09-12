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Лучшим тюменским экспортерам выплатят 750 тысяч рублей

12 сентября 2019, 11:43
Фото: Наш город / 1Mi
Лучшие экспортеры будут определены среди действующих тюменских предприятий, поставлявших за границу товары или услуги в 2018 году. Участник должен работать в одной из сфер, соответствующих номинациям: промышленность, АПК, сфера услуг, сфера высоких технологий, «Прорыв года».
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Тюмень

Центр поддержки экспорта Тюменской области приглашает предприятия малого и среднего бизнеса к участию в ежегодном конкурсе «Экспортер года Тюменской области». Заявки на участие принимаются до 15 ноября.

«Конкурс – это только малая часть региональной программы поддержки предпринимателей, реализуемой в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Конкурс проводится третий год подряд и, по мнению экспертов, стимулирует развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности в Тюменской области. Победители этого года получат финансовую поддержку на развитие компаний, в том числе, и торговых отношений», - отмечает руководитель Центра поддержки экспорта региона Сергей Полухин.

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Наибольшее число баллов конкурсанты могут получить по критериям: объем и доля экспорта продукции за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспортной продукции и проведение рекламных кампаний за границей. Победители в каждой номинации получат денежные призы, также участники, занявшие призовые места, будут выдвинуты на Всероссийскую премию Правительства РФ в области международной кооперации и экспорта, сообщают в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей Тюменской области.

#Новости#Промышленность#Экспортеры#Общество#Тюменская область#Конкурсы#АПК#Тюмень#Виктория Ахремчук
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