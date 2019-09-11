Жителя тюменского села арестовали за переход в неположенном месте

Мужчина не стал оплачивать и этот штраф, тогда за нарушение сроков прибавился еще и исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей. Когда деньги в казну так и не поступили, суд за несоблюдение всех допустимых законом сроков назначил должнику арест на трое суток.