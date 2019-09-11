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Жителя тюменского села арестовали за переход в неположенном месте

11 сентября 2019, 05:06
Фото: 1Mi
На трое суток арестовали жителя села Казанское Тюменской области за нарушение Правил дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Если бы тюменец нашел деньги в первые две недели, он бы заплатил всего 250 рублей, однако сельский житель этого не сделал. За неуплату штрафа суд постановил выплатить ему 1 тыс. рублей.

Мужчина не стал оплачивать и этот штраф, тогда за нарушение сроков прибавился еще и исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей. Когда деньги в казну так и не поступили, суд за несоблюдение всех допустимых законом сроков назначил должнику арест на трое суток.

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Помимо этого он должен выплатить по штрафам и исполнительским сборам 3,5 тыс. рублей.

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