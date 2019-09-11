Жителя тюменского села арестовали за переход в неположенном месте

Если бы тюменец нашел деньги в первые две недели, он бы заплатил всего 250 рублей, однако сельский житель этого не сделал. За неуплату штрафа суд постановил выплатить ему 1 тыс. рублей.
Мужчина не стал оплачивать и этот штраф, тогда за нарушение сроков прибавился еще и исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей. Когда деньги в казну так и не поступили, суд за несоблюдение всех допустимых законом сроков назначил должнику арест на трое суток.
Помимо этого он должен выплатить по штрафам и исполнительским сборам 3,5 тыс. рублей.