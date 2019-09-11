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В Тюмени с 9 сентября разыскивают молодого человека

11 сентября 2019, 13:53
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюмени разыскивают Елсуфьева Алексея Витальевича. 20-летний молодой человек исчез утром 9 сентября.
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Тюмень

Родные пропавшего тюменца отмечают, что последний раз видели его около 07:00 в понедельник. Он вышел из дома на улице Вербная и до настоящего времени не вернулся.

В момент пропажи был одет в синюю куртку с желтыми вставками, синие джинсы, серую футболку, кроссовки Nike. При себе у него был рюкзак. Его рост 185 сантиметров, молодой человек среднего телосложения, короткие волосы.

Тюменца разыскивают полиция, волонтеры и родственники. Если вы видели молодого человека просьба сообщить по телефону 112, 33-16-85 (отдел полиции №1) или 8-932-32911 – ПО «Белая Сова – Тюмень».

Стражи правопорядка ведут поиск возможного убийцы 16-летней девушки в областной столице. Подозреваемый – Алексей Ярков. Известно, что он отбывал наказание в СИЗО-1, а ранее в ИК-2.

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