В Тюмени с 9 сентября разыскивают молодого человека

Родные пропавшего тюменца отмечают, что последний раз видели его около 07:00 в понедельник. Он вышел из дома на улице Вербная и до настоящего времени не вернулся.
В момент пропажи был одет в синюю куртку с желтыми вставками, синие джинсы, серую футболку, кроссовки Nike. При себе у него был рюкзак. Его рост 185 сантиметров, молодой человек среднего телосложения, короткие волосы.
Тюменца разыскивают полиция, волонтеры и родственники. Если вы видели молодого человека просьба сообщить по телефону 112, 33-16-85 (отдел полиции №1) или 8-932-32911 – ПО «Белая Сова – Тюмень».
Стражи правопорядка ведут поиск возможного убийцы 16-летней девушки в областной столице. Подозреваемый – Алексей Ярков. Известно, что он отбывал наказание в СИЗО-1, а ранее в ИК-2.