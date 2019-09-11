В Тюмени открыто первое в регионе отделение медико-социальной помощи детям

Из-за большого количества участников процесса проблемы могут возникать не только внутри медицинской организации, но и при межведомственном взаимодействии при смене регламентов и других нормативных актов, по которым пациентам присваиваются различные группы инвалидности. На скорости процесса сказывается и много других факторов, на которые медицинская организация не всегда может повлиять.
Однако сотрудники поликлиники №5 решили попробовать внести изменения в процесс направления детей на медико-социальную экспертизу, отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения. Еще в 2018 году была организована рабочая группа, в состав которой вошли не только руководители медорганизации, но и врачи, средние медицинские работники.
Как признаются сами медики, победить привычку действовать по принципу «так было всегда» было нелегко. Потребовалось время, чтобы осмыслить новые стандарты поведения и вовлечь сотрудников в иной формат мышления. Понять суть процесса помогли детальный анализ, тщательное отслеживание процесса, применение инструментов бережливых технологий. Диаграммы и графики показали, на каких этапах процесса пациенты теряют драгоценное время. Как выяснилось, это излишние передвижения между кабинетами, ожидание дополнительного приёма специалиста при обследовании.
- Детальный анализ позволил нам сформулировать основные задачи проекта - сократить время получения консультаций в других медицинских организациях до 7 рабочих дней, а срок оформления документов на медико-социальную экспертизу - до 35 дней, - говорит главный врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» Виктория Беленькая.
В итоге, инициатором удалось избавить пациентов от излишних визитов в поликлинику без потери качества обследования и оформления пакета документов, необходимых для МСЭ.
Отметим, что Тюменская городская поликлиника №5 вошла в проект «Бережливая поликлиника» в 2018 году, в настоящий момент медицинской организацией завершено 5проектов по улучшению, открыто к реализации 9, в них задействованы сотрудники всех филиалов медучреждения.