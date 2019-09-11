В Тюмени открыто первое в регионе отделение медико-социальной помощи детям

Из-за большого количества участников процесса проблемы могут возникать не только внутри медицинской организации, но и при межведомственном взаимодействии при смене регламентов и других нормативных актов, по которым пациентам присваиваются различные группы инвалидности. На скорости процесса сказывается и много других факторов, на которые медицинская организация не всегда может повлиять.