В Тюмени хирурги применили новую методику для лечения рака прямой кишки и метостазов

- Наша задача, чтобы как можно больше хирургов овладело этой технологией и стало применять ее в условиях нашей страны. Я должен сказать, что здесь мы во многом впереди Европы или США, которые пока не готовы к проведению таких операций. Чем быстрее наши хирурги овладеют этим методом, тем больше у нас шансов подтвердить передовые позиции отечественной онкологии, – добавил Петр Владимирович.