В Тюмени хирурги применили новую методику для лечения рака прямой кишки и метостазов

Операция прошла 4 сентября. В ходе лечения возникли сложности, которые были устранены. У тюменки была диагностирована опухоль и развитие метастазов. На первом этапе была проведена лучевая терапия, в результате размер новообразования удалось снизить.
Специалисты отметили, что рак прямой кишки – достаточно сложное заболевание. В ходе лечения врачи столкнулись со сложной локализацией болезнетворного процесса. Отмечается, что раньше подобные пациенты были безнадежными, но все сложности удалось разрешить.
Проффесор Петр Царьков пояснил, что на данный момент хирурги РФ, в подобных случаях, начинают применять лапароскопическую методику. Между тем врачи Европы и США только готовятся к подобным операциям.
Операция по извлечению новообразований длилась около 5 часов и прошло успешно. По её завершении тюменские специалисты прослушали научные доклады и от других московских врачей и обменялись опытом рассматривая частные случаи из практики, сообщает МКМЦ «Медицинский город».
- Наша задача, чтобы как можно больше хирургов овладело этой технологией и стало применять ее в условиях нашей страны. Я должен сказать, что здесь мы во многом впереди Европы или США, которые пока не готовы к проведению таких операций. Чем быстрее наши хирурги овладеют этим методом, тем больше у нас шансов подтвердить передовые позиции отечественной онкологии, – добавил Петр Владимирович.
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, на протяжении нескольких лет регион занимает лидирующие позиции в России. По ряду направлений есть потенциальная возможность оказывать медицинскую помощь жителям других регионов и стран без нарушения доступности для жителей своего региона. Такой вид деятельности способствует внедрению новых технологий и привлечению дополнительного дохода для медицинской сферы региона. Сейчас успешно реализуется региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» национального проекта «Здравоохранение».