Тюменский Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясной продукции из Казахстана

За период со 2 по 8 сентября управление Россельхознадзора по региону проверило более 83 тонн животноводческой и растениеводческой продукции, которую ввозили в РФ по автодороге Ишим-Петропавловск. Более 6 тонн продукции были забракованы и возвращены в страну отправления.

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