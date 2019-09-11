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Тюменский Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясной продукции из Казахстана

11 сентября 2019, 05:18
Фото: 1Mi
За период со 2 по 8 сентября управление Россельхознадзора по региону проверило более 83 тонн животноводческой и растениеводческой продукции, которую ввозили в РФ по автодороге Ишим-Петропавловск. Более 6 тонн продукции были забракованы и возвращены в страну отправления.
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Тюмень

Речь идет о 158 кг животноводческой продукции (сухое молоко, мясо и мясная продукция, яйцо куриное), которые перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность грузов в ветеринарно-санитарном отношении, рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

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Также в РФ не пропустили 4 тонны перца и 5 тонн винограда. Данная продукция следовала из Казахстана в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. Отсутствовали сертификаты и для 28 кг специй.

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#Новости#Россельхознадзор#Казахстан#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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