Тюменский Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясной продукции из Казахстана

Речь идет о 158 кг животноводческой продукции (сухое молоко, мясо и мясная продукция, яйцо куриное), которые перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность грузов в ветеринарно-санитарном отношении, рассказали в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Также в РФ не пропустили 4 тонны перца и 5 тонн винограда. Данная продукция следовала из Казахстана в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. Отсутствовали сертификаты и для 28 кг специй.