Роскачество забраковало «Советское шампанское» и рекомендовало французское

По 30 основным показателям эксперты дали оценки данным товарам. Почти сразу в чёрный список попало «Советское шампанское». Напиток не соответствует указанному на этикетке составу. В частности был обнаружен диоксид углерода, что нарушает ГОСТ. Специалисты отметили странный запах товара, который имеет «мышиный» тон.
Наибольшее количество положительных оценок завоевал Moёt & Chandon. Был отмечен типичный аромат продукта, а также физико-химические показатели качества.
В «Росконтроле» напоминают, что качественный напиток должен обладать тонким ароматом и полным вкусом без окисленности. "Мышиный" тон может быть следствием нарушения санитарно-гигиенических норм.