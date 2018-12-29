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Роскачество забраковало «Советское шампанское» и рекомендовало французское

29 декабря 2018, 12:05
Фото: flickr.com
Специалисты Росконтроля проанализировали шампанское нескольких массовых брендов. В числе марок для дегустации оказались «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицынЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon.

По 30 основным показателям эксперты дали оценки данным товарам. Почти сразу в чёрный список попало «Советское шампанское». Напиток не соответствует указанному на этикетке составу. В частности был обнаружен диоксид углерода, что нарушает ГОСТ. Специалисты отметили странный запах товара, который имеет «мышиный» тон.

Наибольшее количество положительных оценок завоевал Moёt & Chandon. Был отмечен типичный аромат продукта, а также физико-химические показатели качества.

В «Росконтроле» напоминают, что качественный напиток должен обладать тонким ароматом и полным вкусом без окисленности. "Мышиный" тон может быть следствием нарушения санитарно-гигиенических норм.

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#Новости#Роскачество#Шампанское#Александр Мязин#Общество
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