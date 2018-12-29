Роскачество забраковало «Советское шампанское» и рекомендовало французское

По 30 основным показателям эксперты дали оценки данным товарам. Почти сразу в чёрный список попало «Советское шампанское». Напиток не соответствует указанному на этикетке составу. В частности был обнаружен диоксид углерода, что нарушает ГОСТ. Специалисты отметили странный запах товара, который имеет «мышиный» тон.