Противостояние Логинова и Королёва может привести к краху мусорной реформы

Вскрывшиеся махинации не сказались на продвижении Королёва по чиновничьей службе. Уже скоро топ-менеджер «Росагролизинга» получил должность заместителя министра сельского хозяйства. Там он попал под крыло пришедшего на место Скрынник Алексея Гордеева. Новый министр оказал Королёву помощь по продвижению по карьерной лестнице. Вскоре замдиректора «Росагролизинг» был уже президентом Национального союза производителей плодов и овощей, а после и вовсе врио генерального директора «Объединенной зерновой компании».