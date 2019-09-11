Противостояние Логинова и Королёва может привести к краху мусорной реформы

Издание Sobesednik.ru пишет, что эксперты не понимают почему именно Сергей Королёв стал заниматься «мусорной реформой». Этот чиновник с самого начала своей карьеры работал в сельскохозяйственной отрасли. Куратором Сергея Королёва является вице-премьер Алексей Гордеев. Первые скандалы, в которых был замешан Королёв, касались именно сельского хозяйства.
Работая заместителем директора «Росагролизинга» Королёв с коллегами имел огромные премиальные. Это не ушло от внимания Генпрокуратуры России. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что «Росагролизинг» при заключении договоров действовала через посредников. Займы компания выдавала лишь «особо приближенным» поставщикам. Деньги же направлялись в офшоры. Покровителем «Росагролизинга» была министр Елена Скрынник.
Вскрывшиеся махинации не сказались на продвижении Королёва по чиновничьей службе. Уже скоро топ-менеджер «Росагролизинга» получил должность заместителя министра сельского хозяйства. Там он попал под крыло пришедшего на место Скрынник Алексея Гордеева. Новый министр оказал Королёву помощь по продвижению по карьерной лестнице. Вскоре замдиректора «Росагролизинг» был уже президентом Национального союза производителей плодов и овощей, а после и вовсе врио генерального директора «Объединенной зерновой компании».
При министре сельского хозяйства Дмитрии Патрушеве Королёв стал советником. Далее он получил пост заместителя гендиректора ППК РЭО. Аналитики прогнозируют, что повышение Королёва приведет к смещению действующего генерального директора Дениса Буцаева.
Жертвой обострения внутренних конфликтов может оказаться замминистра природных ресурсов и экологии, предприниматель Владимир Логинов. Он рискует лишиться работы. Ведь именно Логинова могут обвинить в крахе «мусорной реформы».