В Рощино опровергли сообщения о неисправности Boeing-737 компании «ЮТэйр»

Отмечается, что, «экипаж самолета ждал, когда рассеется туман» и стал кружить над городом. Ранее в соцсетях предположили, что в самолете авиакомпании неисправна проводка, и он вынужден выжигать топливо для успешной экстренной посадки. Рейс «Красноярск – Тюмень» успешно приземлился в областной столице. Прибытие лайнера было запланировано на 07:45 по местному времени, посадка совершена в 08:21.