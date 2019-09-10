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В Рощино опровергли сообщения о неисправности Boeing-737 компании «ЮТэйр»

10 сентября 2019, 04:03
Фото: pixabay.com
Представители аэропорта «Рощино» сообщили, что информация о неисправности Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» 10 сентября является недостоверной.
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Тюмень

Отмечается, что, «экипаж самолета ждал, когда рассеется туман» и стал кружить над городом. Ранее в соцсетях предположили, что в самолете авиакомпании неисправна проводка, и он вынужден выжигать топливо для успешной экстренной посадки. Рейс «Красноярск – Тюмень» успешно приземлился в областной столице. Прибытие лайнера было запланировано на 07:45 по местному времени, посадка совершена в 08:21.

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Последний инцидент с самолетом авиакомпании произошел 3 сентября. Борт «ЮТэйр» должен был лететь из Нижневартовска в Тюмень, но в воздухозаборник самолета попала птица. Было принято решение вызвать резервный борт из Сургута, который заменил лайнер. Он прибыл в «Рощино» с задержкой в три часа.

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#Новости#Самолеты#Utair#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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