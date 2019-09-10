Четверо пострадавших: в Тюмени машина скорой помощи попала в ДТП

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что в машину скорой помощи, бригада которой доставляла пациента в стационар, врезался автомобиль Toyota Camry. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. У двоих из них диагностировано сотрясение мозга, еще одну женщину госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения.
Эту уже не первый подобный случай в регионе. В начале июля на 29-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в ДТП с автомобилем скорой помощи попал ВАЗ 2114. В той аварии пострадали пять человек.