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Четверо пострадавших: в Тюмени машина скорой помощи попала в ДТП

10 сентября 2019, 07:11
Фото: 1Mi
В Тюмени произошло ДТП с участием автомобиля службы скорой помощи и Toyota Camry. В аварии пострадали четыре человека, в том числе сотрудники скорой медицинской помощи.
Сюжет
Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что в машину скорой помощи, бригада которой доставляла пациента в стационар, врезался автомобиль Toyota Camry. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. У двоих из них диагностировано сотрясение мозга, еще одну женщину госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения.

В Тюмени из-за скорой автомобиль полиции попал в ДТП
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Эту уже не первый подобный случай в регионе. В начале июля на 29-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в ДТП с автомобилем скорой помощи попал ВАЗ 2114. В той аварии пострадали пять человек.

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