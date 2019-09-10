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Александр Моор заявил о готовности предоставить необходимые льготы Антипинскому НПЗ

10 сентября 2019, 07:53
Фото: 1Mi
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал введение процедуры наблюдения на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. По его словам, это позволит заводу защититься от исков кредиторов.

Глава региона также считает, что этого поможет провести ревизию всех долгов и выстроить финансовый план. Александр Моор напомнил, что основными кредиторами Антипинского НПЗ являются крупные банки, некоторые из них с государственным участием.

Я надеюсь, что и подход будет государственным,добавил Александр Моор.

Что же касается перспектив выхода завода из кризиса, то, как заявил губернатор Тюменской области, власти региона готовы предоставить Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу льготы, которые можно было бы направить на модернизацию производства.

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По словам Александра Моора, у проекта есть перспективы развития, порядка 1 млрд долларов можно было бы вложить в глубокую переработку продукта.

Мы со своей стороны готовы предоставить все необходимые льготы и любое административное содействие,подытожил Александр Моор.

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