Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 11 по 17 сентября

Хотите освоить иностранный язык, но не знаете, как найти на него время? Значит наша встреча для вас. Вам не придется менять образ жизни, чтобы найти время на язык. Наоборот, мы рассмотрим варианты как встроить занятия в вашу жизнь.Нет одной методики, подходящей каждому человеку. Но то, о чем пойдет речь на встрече, это универсальные советы, которые адаптируются под любую ситуацию. Каждый день – это новая возможность начать изучение иностранного языка с чистого листа, подготовиться и добиться своих целей. Начинайте с малого, делайте шаг вперед каждый день и, как говорит известный предприниматель RichardBranson: HAVE FUN!