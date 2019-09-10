Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 11 по 17 сентября

Организатор – компания «Строительный Двор».
Регистрация – по этой ссылке.
Когда: 11 сентября 9:00 – 13:00, регистрация – 8:30 – 9:00
Где: бизнес-центр «Петр Столыпин». Зал «Уренгой» (ул. 50 лет Октября,8б)
Специальный гость – Тина Канделаки
На форуме обсудят актуальные темы и тренды цифровизации:
По всем вопросам: +7 909 742 33 39 (Юлия Васильева, продюсер форума)
Подробности, программа и регистрация: http://studyforbusiness.ru/
Когда: 11 сентября, 9:00 – 21:00
Где: ДК «Нефтяник»(ул. Осипенко, 1)
Топливный класс — программа развития профессиональных компетенций для специалистов автомобильных центров, участников рынка автоперевозок, менеджеров дилерских центров и автомехаников.
Спикеры программы — признанные эксперты в области контроля качества топлива:
Л.Н. Багдасаров, к. т. н., доцент кафедры химмотологии (применения нефтепродуктов) РГУ нефти и газа им. Губкина
В.И. Чуяков, руководитель программы «Нефтеконтроль» ДРП ПАО Газпромнефть.
Для участия требуется пройти регистрацию на сайте www.toplivoclass.ru. Количество мест ограничено.
Регистрация на сайте организатора — https://viva-lingva.timepad.ru/event/1057310/
Когда: 12 сентября 10:00 - 14:00
Где: отель «Mercure Центр». Конференц-зал «Менделеев 2» – пятый этаж. (ул. 50 лет Октября, д. 14).
Стоимость: бесплатно
Семинар «Взаимодействие органов власти с предпринимательским сообществом по вопросу взысканию задолженности»
Мероприятие проводится совместно с представителями ЦБ РФ, Управления ФНС России по Тюменской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области и Прокуратуры Тюменской области.
Обязательна предварительная регистрация: по этой ссылке.
Контактный телефон: 8 (3452) 42-67-22
Когда: 12 сентября 14:00 – 16:30
Где: ул. Советская, 61, 2 этаж, большой зал.
MindfulEnglish: Как найти свободное время на изучение языка
Хотите освоить иностранный язык, но не знаете, как найти на него время? Значит наша встреча для вас. Вам не придется менять образ жизни, чтобы найти время на язык. Наоборот, мы рассмотрим варианты как встроить занятия в вашу жизнь.Нет одной методики, подходящей каждому человеку. Но то, о чем пойдет речь на встрече, это универсальные советы, которые адаптируются под любую ситуацию. Каждый день – это новая возможность начать изучение иностранного языка с чистого листа, подготовиться и добиться своих целей. Начинайте с малого, делайте шаг вперед каждый день и, как говорит известный предприниматель RichardBranson: HAVE FUN!
Контактное лицо: Екатерина Кушнир, +7 (982) 934-75-67, [email protected]
Когда: 12 сентября 18:30 – 20:00
Где: «Точка кипения» (ул. Республики, 142)
СУП – это слёт успешных предпринимателей. Форум для тех, кто развивает своё дело и предпринимательство в нашей стране. Форум СУП – уникальная площадка для коммуникации молодых предпринимателей со всех регионов России. Тебя ждёт TrueStoryFest, «Ярмарка инвестиций», бизнес-игра «ЗАВОД», крутые тренинги и мастер-классы, выступления мощнейших спикеров-предпринимателей со всей России и множество новых знакомств.
Читай подробности на сайте forumsup.ru и регистрируйся. Количество мест ограничено.
Когда: 13 сентября в 9:00 — 15 сентября в 16:00
Где: «Олимпийская Ребячка» (42-ой километр Ирбитского тракта)
Региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству» в восьмой раз откроется в Тюмени.
На выставке вы сможете познакомиться с профессиональной деятельностью силовых ведомств нашей страны, их снаряжением, экипировкой, техникой, узнать о том, как получить образование в профильных образовательных учреждениях, поступить на службу и главное, какими качествами нужно обладать, чтобы стать частью системы обороны и безопасности государства и приносить пользу стране и людям.
Организатор выставки – региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» города Тюмени.
Когда: 13 сентября 10:00 - 14 сентября 20:00
Где: Набережная реки Тура (в районе моста Челюскинцев и улицы Элеваторный (Масловский) взвоз).
Стоимость: бесплатно
В течение двух дней новосибирские и тюменские предприниматели смогут выступить с презентациями своих компаний, провести двусторонние деловые встречи и переговоры по вопросам сотрудничества и приобретения продукции предприятий-производителей Новосибирской области, продемонстрировать свои производственные возможности. По специальным приглашениям участников ждёт совместный деловой ужин в неформальной обстановке.
Принять участие в бизнес-миссии с принимающей стороны могут малые, средние и крупные компании Тюменской области, заинтересованные в сотрудничестве с новосибирскими предпринимателями и в приобретении производимой ими продукции.
Программа и регистрация - https://way2innovations.timepad.ru/event/1034167/
Бизнес-миссия организуется Центром поддержки предпринимательства Новосибирской области совместно с Акселератором «Путеводитель по инновациям» при поддержке Северо-западного инновационного центра. Подробности можно узнать по тел. +7-987-474-69-60, ЛяйсанМирфатихова.
Заявки на участие от предпринимателей Тюменской области принимаются до 9 сентября 2019 года включительно.
Когда: 13 сентября 10:00 – 22:00, 14 сентября 10:00 – 18:00
Где: 13 сентября –«Точка кипения», Тюменский технопарк (ул. Республики, 142); 14 сентября – «Олимпийская ребячка», 42-й км автомобильной дороги «Тюмень—Каменка—граница Свердловскойобласти»
Спикеры: Глеб Спиваков, Сергей Коростелев
Информация – https://vk.com/event162209352
Когда: 13 сентября 12:00 – 20:00, 14 сентября 11:00 – 19:00
Где: ул. 50 лет Октября, 84/2
Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ- диктант» пройдет во всех регионах страны 13 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта. В 2019 году акция пройдет на 20 площадках пространства «Точка кипения» в 19 городах РФ.
ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Пройти ИТ-диктант можно будет онлайн на официальном сайте и офлайн на очной площадке в «Точке кипения – Тюмень».
Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, сертификаты придут по электронной почте, которую необходимо будет указать при регистрации. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут отдельно отмечены и награждены подарками на крупных ИТ-мероприятиях. В Тюмени ИТ-отличники будут приглашены на торжественную церемонию в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех», который пройдет 13-14 ноября.
Впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. Его участниками стали 1766 человек. Из них 336 человек написали диктант очно, на специально организованных площадках в трех городах области.
Цель всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» - определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Задачей диктанта является привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организатором акции выступает Департамент информатизации Тюменской области.
Контактное лицо: Авхимович Анна, +7 (919) 942-49-24, [email protected]
Когда: 13 сентября 16:00 – 17:00
Где: площадка «Точка кипения» (ул. Республики, 142)
Комментарии архитекторов Тюменского индустриального университета и представителей администрации города Тюмени к предложениям жителей города Тюмени, высказанным в ходе их опроса по проекту архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина.
Контактное лицо: Елена Рожнова, +7 (919) 928-84-94, [email protected]
Когда: 14 сентября 10:00 – 14:00
Где: «Точка кипения» (ул. Республики, 142)
20 крупнейших застройщиков и 5 надежных банков - на одной площадке.
Выберите для себя лучшую квартиру, не посещая стройплощадок, офисов продаж и агентств недвижимости! На выставке представлено большинство жилых комплексов Тюмени. Вы сможете познакомиться с представителями застройщиков за 1 день, задать максимум вопросов по каждому варианту и сэкономить время на поездках в офисы и строительные площадки. Мы покажем новые проекты жилых комплексов и расскажем, как выгодно купить квартиру в новостройке!
Регистрация - https://marksevents.timepad.ru/event/1005401/
Когда: 14 сентября 10:00
Где: Галерея застройщиков Тюмени (ул. Республики, 85, 2 этаж)
Стоимость: бесплатно
Мечтаете путешествовать по миру самостоятельно, но не знаете с чего начать? Тогда наша встреча «Самостоятельные путешествия или максимум за минимум» для вас!
В рамках встречи вы получите:
Спикер мероприятия: Екатерина Кушнир – online-преподаватель английского языка, руководитель Английского разговорного клуба «A CupofEnglish», увлеченная самостоятельная путешественница (с 2007 года самостоятельно спланировала и посетила 10+ стран Европы и Азии).
Интересна тема самостоятельных путешествий? Подписывайтесь на рассылку клуба «Путешествуем самостоятельно» https://vk.cc/9KJ77p и уже сегодня узнайте 10 причин, почему у самостоятельного путешественника больше шансов добиться успеха в жизни.
Телефондлязаписи: 46-84-09
Информация – https://vk.com/event186049980
Когда: 14 сентября 18:00
Где: Тайм-кафе» Пятый угол» (ул. Республики, 5а, 2 этаж)
Стоимость: 500 руб.
Тюменский нефтегазовый форум – главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.
Ключевыми темами X Тюменского нефтегазового форума названы: налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика, а также ряд других. Кроме того, разрабатывается и внефорумная программа культурных и спортивных мероприятий, которая будет направлена на создание позитивного имиджа региона.
Вся информация – https://oilgasforum.ru/
Когда: 17 сентября 9:00 – 16:30; 18 сентября 8:30 – 21:30; 19 сентября 8:00 – 18:30
Где (деловая программа):
Тюменский Технопарк,(ул. Республики, 142);
Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12);
КТЗ «Золотые ворота Сибири» (ул. Герцена, 87);
Тюменский завод энергетического оборудования, Индустриальный парк «Боровский»;
Стадион «Строймаш» (ул. Индустриальная 49а).
Стоимость: гость – 0 руб., делегат – 60 000 руб., премиум – 120 000, спикер – 200 000 руб.
В рамках Тюменского нефтегазового форума местная художница Альфея Мухаметова проведет мастер-класс по рисованию нефтью. Она поделится со всеми желающими секретами письма такими необычными «красками». Кстати, работы Альфеи Фахриттиновны известны по всему миру и находятся в частных коллекциях Канады, Китая, Японии, США, Германии и в музеях городов России.
Также в рамках ТНФ-2019 пройдёт выставка картин художницы, бесплатно посетить которую сможет каждый желающий. Она будет работать на протяжении всего форума - с 17 по 19 сентября - в тюменском Технопарке.
Когда: 17-19 сентября
Где: Тюменский Технопарк (ул. Республики, 142)
Стоимость: бесплатно
Основные цели выставки – содействие развитию предприятий топливно-энергетического комплекса, демонстрация современного оборудования и технологий для нефтегазовой промышленности, расширение взаимовыгодного научно-технического сотрудничества и установление деловых связей с российскими и иностранными партнерами, направленное на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли.
Тематические разделы выставки:
Программа - http://oilgas72.ru/
Выставочная дирекция:
Когда: 17 – 19 сентября 10:00 – 18:00, 20 сентября 10:00 – 14:00
Где: выставочный зал, ул. Севастопольская, 12
Заявки принимаются до 18 сентября включительно по одной из следующих номинаций:
Условия участия, перечень документов размещены на официальном сайте конкурса www.marka72.ru
Телефоны для справок: +7 (34-52) 51-05-62, 51-06-31, 51-06-32, 28-84-01 (телефон горячей линии)
E-mail: [email protected]
Когда: прием заявок 20 августа – 18 сентября
Где: на сайте marka72.ru
Торгово-промышленная палата Тюменской области с 25 сентября организует масштабный проект президента группы компаний «Автоград» Алексея Салмина «Управленческие ошибки».
Сейчас идет набор группы предпринимателей для участия в двухмесячном тренинге.
«Управленческие навыки нельзя получить в теории, их нужно приобретать эмпирическим путем. Мои лекции направлены на то, чтобы побудить молодых бизнесменов рассуждать логически, используя все имеющиеся знания выстраивать наиболее эффективные методы достижения цели», - отметил Алексей Салмин.
Регистрация на участие обязательна по телефону: 689-379 (добавочный 107) или по электронной почте: [email protected]
Когда: ведется набор, старт проекта - с 25 сентября
Стоимость: бесплатно
Серия тренингов «5 точек роста» - для предпринимателей Тюменской области. Организатором мероприятий выступает Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство и федеральная платформа для предпринимателей «Деловая среда».
Это проект для предпринимателей, мечтающих вывести бизнес на новый уровень, получить техники роста и развития компании. Цель проекта: Развитие и рост выручки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюменской области.
За 6 недель обучения участники программы пройдут 5 образовательных блоков по темам «Упаковка бизнеса», «Персонал», «Трафик», «Продажи» и «Финансы». В программе — 10 живых лекций и 10 вебинаров от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей.
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении школы
Регистрация и программа на сайте: http://bit.ly/2YNzn7Q
Подробнее по телефону: +7 (982) 932-10-19
Когда: 21 августа -30 сентября
Где: старт программы 21 августа в Тюменском Технопарке, ул. Республики, 142. Тренинги пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Голышманово.
Стоимость: бесплатно
Организаторы - Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» – компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени.
К участию в конкурсе приглашаются члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области – предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.
Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.
Итоги конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей.
В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.
Подробная информация по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/
По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:
Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: [email protected]
Когда: 1 июня - 15 октября
Выставка «История формирования системы управления в Тобольской губернии (Тюменской области)»
В презентации кратко рассмотрены этапы становления местного управления на территории Сибири, показаны структуры административно-территориального устройства, возникшие на территории Тюменского края со времен воеводства до образования современного субъекта федерации. Также представлены первые лица — воеводы, губернаторы и руководители, возглавлявшие Тюменский край. Этапы становления управления разделены десятилетиями и даже веками, однако они не перестают вызывать интерес.
Когда: по 31 декабря 11:00-20:00 (кроме понедельника)
Где: Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59)