Теплая и солнечная погода ожидает тюменцев на этой неделе

Самым холодным днём будет 10 сентября. Максимальная температура воздуха составит + 14 градусов. С 14 до 18 часов в городе будет солнечно, скорость ветра составит 3-7 метров в секунду.
В среду и четверг в областной столице повысится температура воздуха, днём до + 18 градусов.
13 сентября в городе пройдет дождь с грозой. Непогода ожидается в районе 16 часов, в этот день выпадет около 4 мм осадков. Западный ветер повысит температуру воздуха до + 19 градусов, влажность составит около 70%.
В субботу и воскресенье тюменцев ждёт теплая погода и до + 20 градусов. Больше солнца ожидается 15 сентября. На протяжении всего дня будет ощущаться южный ветер 2-3 метра в секунду.