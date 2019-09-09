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Теплая и солнечная погода ожидает тюменцев на этой неделе

9 сентября 2019, 12:34
Фото: pixabay.com
На этой неделе в Тюмени ожидается переменная облачность и до + 20 градусов тепла. Синоптики отмечают, что дневная температура воздуха будет постепенно повышаться, а в пятницу пройдет ливень с грозой.
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Тюмень

Самым холодным днём будет 10 сентября. Максимальная температура воздуха составит + 14 градусов. С 14 до 18 часов в городе будет солнечно, скорость ветра составит 3-7 метров в секунду.

В среду и четверг в областной столице повысится температура воздуха, днём до + 18 градусов.

13 сентября в городе пройдет дождь с грозой. Непогода ожидается в районе 16 часов, в этот день выпадет около 4 мм осадков. Западный ветер повысит температуру воздуха до + 19 градусов, влажность составит около 70%.

В субботу и воскресенье тюменцев ждёт теплая погода и до + 20 градусов. Больше солнца ожидается 15 сентября. На протяжении всего дня будет ощущаться южный ветер 2-3 метра в секунду.

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#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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