В Хабаровском крае 30% всех больничных листов ФСС оформляются в электронном виде

В 2017 году в России были введены электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). По данным на сентябрь 2019 года, их используют около 70% российских больниц, 41% работодателей и более 67% застрахованных граждан. В настоящее время каждый четвертый больничный в РФ – электронный, что составляет 28%. Об этом сообщает vostokmedia.
Первое место по количеству выданных электронных больничных листков занимает Республика Татарстан, второе и третье – Московская и Кемеровская области.
Каждый месяц в стране оформляется около одного миллиона ЭЛН. В Хабаровском крае этот показатель достигает восьми тысяч – это 30% от всех выдаваемых листков нетрудоспособности.
В Хабаровском крае ЭЛН используют более двух тысяч работодателей и 92 медицинских учреждения Хабаровского края. Проект интересен не только государственным больницам, но и частным медцентрам – 11% из них начали оформлять больничные в электронном виде.
Медучреждения Комсомольска на Амуре оформили 49% всех ЭЛН по региону, а хабаровские больницы – 28%.
У электронных больничных есть масса очевидных плюсов: их нельзя потерять или помять, при этом они обладают той же юридической силой, что и бумажный вариант. ЭЛН могут оформить все застрахованные россияне, которые болеют, находятся на поздних сроках беременности или осуществляют уход за больными членами семьи (с их письменного разрешения).
Еще одно преимущество заключается в том, что работодателю в любое время доступен ЭЛН сотрудника. Когда пациент закрывает больничный, то получает электронный лист нетрудоспособности и приносит его работодателю, после чего пишет заявление на получение пособия. Работодатель отправляет уже сохраненные в электронном виде данные по работнику в Фонд социального страхования для начисления пособия.