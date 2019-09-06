В Хабаровском крае 30% всех больничных листов ФСС оформляются в электронном виде

В 2017 году в России были введены электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). По данным на сентябрь 2019 года, их используют около 70% российских больниц, 41% работодателей и более 67% застрахованных граждан. В настоящее время каждый четвертый больничный в РФ – электронный, что составляет 28%. Об этом сообщает vostokmedia.