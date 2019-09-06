На Профсоюзной улице водителям разрешили ездить по полосе общественного транспорта

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что на данном участке камеры фотовидеофиксации нарушений отключены, дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» зачехлены. При этом в ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее к изменениям средств организации движения в местах производства дорожных работ.
В начале сентября участок улицы Профсоюзной от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной закрыли из-за ремонта теплосетей. Работы здесь должны продлится до 19 сентября, на следующий день, движение вновь обещают открыть.
Обычно в этом районе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность улиц составляет 5 баллов, после начала ремонта теплосетей пробки здесь оцениваются в 9 баллов.