На Профсоюзной улице водителям разрешили ездить по полосе общественного транспорта

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что на данном участке камеры фотовидеофиксации нарушений отключены, дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» зачехлены. При этом в ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее к изменениям средств организации движения в местах производства дорожных работ.