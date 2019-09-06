nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Профсоюзной улице водителям разрешили ездить по полосе общественного транспорта

6 сентября 2019, 05:28
Фото: «ЧС Тюмень»
В Тюмени временно упразднили полосу для движения общественного транспорта по улице Профсоюзной со стороны улицы Дружбы в сторону улицы 50 лет Октября, где из-за ремонта теплосетей начали образовываться огромные пробки.
Сюжет
Тюмень

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что на данном участке камеры фотовидеофиксации нарушений отключены, дорожные знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» зачехлены. При этом в ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее к изменениям средств организации движения в местах производства дорожных работ.

В начале сентября участок улицы Профсоюзной от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной закрыли из-за ремонта теплосетей. Работы здесь должны продлится до 19 сентября, на следующий день, движение вновь обещают открыть.

Умные японские светофоры появятся на дорогах Тюмени
Узнать подробнее

Обычно в этом районе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность улиц составляет 5 баллов, после начала ремонта теплосетей пробки здесь оцениваются в 9 баллов.

Материалы по теме
В Тюмени на Профсоюзной скорость движения машин упала до 3 км/ч
#Новости#Тюменская область#Дорожные пробки#Выделенные полосы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25