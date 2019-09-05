Умные японские светофоры появятся на дорогах Тюмени

По его мнению, это интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в крупных городах России. Вчера состоялись переговоры о расширении географии проекта, в которых определили ещё 9 городов, куда японцы зайдут со своей технологией. Реализацию проекта планируется обсудить на очередном заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды.