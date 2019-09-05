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Умные японские светофоры появятся на дорогах Тюмени

5 сентября 2019, 11:20
Фото: 1Mi
Подробности планируется обсудить на очередном заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды.
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Тюмень

На 5 Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил, что умные японские светофоры, способные справится с заторами на дорогах, появятся в 9 российских городах.

По его мнению, это интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в крупных городах России. Вчера состоялись переговоры о расширении географии проекта, в которых определили ещё 9 городов, куда японцы зайдут со своей технологией. Реализацию проекта планируется обсудить на очередном заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды.

Отметим, что первые совместные проекты российско-японской рабочей группы, созданной в 2014 году, реализуются при поддержке правительств обеих стран. Один из них касается внедрения интеллектуальной системы управления дорожным движением «умные светофоры», уже апробированной в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Теперь к ним присоединятся Пермь, Ижевск, Тюмень, Екатеринбург, Липецк, Гатчина и другие города.

#Новости#Экономика#Общество#Умный парк#Дорожное движение#Дороги#Тюмень#Юрий Норицын
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