Умные японские светофоры появятся на дорогах Тюмени

На 5 Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил, что умные японские светофоры, способные справится с заторами на дорогах, появятся в 9 российских городах.
По его мнению, это интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в крупных городах России. Вчера состоялись переговоры о расширении географии проекта, в которых определили ещё 9 городов, куда японцы зайдут со своей технологией. Реализацию проекта планируется обсудить на очередном заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды.
Отметим, что первые совместные проекты российско-японской рабочей группы, созданной в 2014 году, реализуются при поддержке правительств обеих стран. Один из них касается внедрения интеллектуальной системы управления дорожным движением «умные светофоры», уже апробированной в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Теперь к ним присоединятся Пермь, Ижевск, Тюмень, Екатеринбург, Липецк, Гатчина и другие города.