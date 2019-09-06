Чем заняться в Тюмени, если у вас нет двух козлов?

Как не сойти с ума с такими возможностями? Как разрешить себе быть художником, имея доступ ко всему, что было создано до тебя и продолжает производиться прямо сейчас во всех точках планеты? Где брать мотивацию, чтобы продолжать это скольжение вверх, вниз, вправо, влево? Ответить невозможно, но танец-рассуждение об этом нам доступен.