Чем заняться в Тюмени, если у вас нет двух козлов?

Первое в Тюмени официальное ралли 3 категории для классических и ретро автомобилей. На мероприятие заявились экипажи из Екатеринбурга, Омска и Тюмени. На выставке будет собрано большое количество ретро-техники: не только автомобили разных поколений, но и также мотоциклы, мопеды, советские велосипеды и педальные машинки.
Экипажи стартуют от ТЦ «Вояж» в 11:30 и финишируют там же в 14:30. Зрителей ждет интересная концертная программа, которая завершится официальным награждением в 18:00. С любым автомобилем можно будет сделать памятное фото, а также будет работать клубная фотозона, оформленная в стиле «Гастроном». Тюменцы и гости города снова увидят знаменитые весы «Тюмень» и не только их.
Когда: 7 сентября с 11:30 до 18:00
Где: ТЦ «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 94)
Участие бесплатно
Кинотеатр Синема Парк ТРЦ «Гудвин» покажет прямую трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова с турнира UFC 242
Объединенная сеть кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино») договорились с UFC и Медиа-Телеком о проведении прямой трансляции поединков главный ММА-турнир года UFC 242, который пройдёт 7 сентября в комплексе du Arena в Абу-Даби.
Главным событием вечера станет бой за чемпионский пояс в лёгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.
Хабиб возвращается после 11 месяцев бездействия. В октябре прошлого года «Орел» провел первую защиту титула чемпиона, заставив сдаться Конора МакГрегора. Ко своей второй защите титула Нурмагомедов подходит с идеальным рекордом 27-0.
Начало трансляций в 21:00 по Московскому времени (23.00 по Тюменскому времени). Актуальное расписание и билеты доступны на странице проекта на сайте Объединённой киносети.
Когда: 7 сентября в 23:00
Где: ТРЦ «Гудвин»
Здесь можно будет обменяться художественной и научно-популярной литературой, а также поторговать на маркете еды и hand-made. Подробности вскоре появятся тут.
Когда: 7 сентября с 12:00 до 15:00
Где: площадь у Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2)
Стоимость: 10 рублей
Иммерсивный театр, променад-спектакли, спектакли site specific — всё это разные стороны явления, которое мы наблюдаем сегодня: театр выламывается из привычного пространства сцены и осваивает новые пространства.
В таком театре декорациями служат то вокзал, то больница, то заброшенное здание, а зрители сами превращаются в актёров. Почему этот жанр стремительно набирает популярность в России? Почему эта экономическая театральная модель, способная обойтись без поддержки государства, привлекает новую зрительскую аудиторию.
Спикер: Глеб Ситковский – театральный критик, основатель и куратор межрегионального проекта «Школа театрального блогера», координатор Ассоциации театральных критиков, член комиссии СТД РФ по критике и театроведению, эксперт фестиваля «Золотая Маска» и Международной Конфедерации театральных союзов, автор газеты «Ведомости» и журнала «Театр».
Когда: 7 сентября в 13:30
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 200 рублей
Это танцевальная городская тусовка для всех, кто любит движение и танцы. Способ познакомиться с танцевальными школами города для любых возрастов. Возможность потанцевать и попробовать разные танцевальные направления. Танцевальные мастер-классы для детей и взрослых, концерты, спектакли, баттлы... и много чего еще! Да, и — вечеринка SOCIAL DANCE.
Когда: 7 сентября с 14:00 до 22:00
Где: музей «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 18 и 20)
Вход свободный
Слайм, лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Хочешь научиться делать слаймы? Тогда этот мастер-класс — для тебя.
Помимо всех секретов создания слаймов (кстати, готовый слайм ты можешь забрать с собой), участников ждет немного полезной теории: история создания слайма, как сделать айсберг слайм и безопасно ли это, топ-3 ошибок при создании слайма. Телефон для записи: 46-84-09.
Когда: 7 сентября в 15:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 450 рублей
Если ты любишь английский язык, английскую культуру и общение - присоединяйся. Каждый раз — новые темы для обсуждения, новые и интересные задания, новые люди и новые знакомства. Необходима предварительная запись. Подробнее тут.
Когда: 7 сентября с 16:00 до 17:30
Где: Библиотечный центр для молодежи (ул. Червишевский тракт 15/1)
Вход свободный
Представим жизненный ритм, как хореографический паттерн пролистывания ленты и кликов, существуя в котором, возможно, мы можем почувствовать, что смерти нет. Стремления великих художников к вечности становятся доступны сегодня каждому интернет-пользователю.
Как не сойти с ума с такими возможностями? Как разрешить себе быть художником, имея доступ ко всему, что было создано до тебя и продолжает производиться прямо сейчас во всех точках планеты? Где брать мотивацию, чтобы продолжать это скольжение вверх, вниз, вправо, влево? Ответить невозможно, но танец-рассуждение об этом нам доступен.
Когда: 7 сентября в 19:30
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 200 рублей
Пьеса представляет собой своеобразный микс: фильм-драма о терзаниях художника с душой, не успевшей зарасти бесчувственной мозолью. Все это приправлено жгучим слоем сарказма, куда же без него. В общем, спектакль о творческой проституции.
Когда: 7 сентября в 21:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 200 рублей
Тюменских школьников и их родителей приглашают на праздник в честь начала нового учебного года и старта традиционной городской акции «Золотая голова – золотые пятерки» от благотворительного фонда «Золотое детство»!
Правила участия неизменны: приноси свой дневник или распечатку из электронной ведомости за первую учебную неделю; получи за каждые три пятерки купон; опусти его в лотерейный барабан и жди розыгрыша классных призов!
Еще не успел заработать первые пятерки? Не беда! Каждый участник праздника может принять участие в розыгрыше, получив при регистрации один купон. Возможно, повезет именно тебе! Среди главных призов – часы Casio и серебряное украшение.
Также впервые в рамках акции состоится розыгрыш призов среди родителей! Для участия нужно лишь прийти со своей семьей и зарегистрироваться.
Когда: 8 сентября, регистрация с 10:00, старт розыгрыша в 11:00
Где: магазин «Золотой перекрёсток» (ул. Мельникайте, 102)
Участие бесплатно
На лекции ты познакомишься с завораживающим искусством театра Но, подержишь в руках настоящие театральные маски, попробуешь на вкус чай из оригинальной японской посуды, услышишь, как звучат традиционные японские музыкальные инструменты (в записи).
Лекцию проводит Татьяна Петрова, магистр музеологии. Количество мест ограничено, бронируй заранее по телефону 38-75-51.
Когда: 8 сентября в 14:00
Где: арт-пространство «Восточный кабинет» (ул. Перекопская 5, 2 этаж, кабинет 208)
Стоимость: 150 рублей (только по предоплате)
Это спектакль-игра, где герои идут по жизни с шуткой и фанфаронством. А потом случается любовь… Она накатывает, как морская волна, и от неё уже нельзя отделаться. И вдруг вся прошлая шумящая жизнь, оказывается «фальшью всех скрипок».
Ася Волошина написала по Чеховскому рассказу тонкую и красивую пьесу. В этой истории через гротеск человеческой жизни прорываются взаимоотношения двух влюблённых людей. Отношения не простые, но прекрасные, как море, которое Антон Павлович всегда любил. Главные герои смотрят на море и пытаются расслышать в его звуках себя.
Когда: 8 сентября в 15:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 500 рублей
Группа Jazz Street подготовила программу из культовых осенних джазовых стандартов, которые гармонично звучат на фоне «шуршания золотых ковров».
Когда: 8 сентября в 19:00
Где: fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Стоимость: 300 — 400 рублей
Ты услышишь не только лучшие шутки от опытных стендаперов, но и новый материал от перспективных новичков, которые постараются покорить твое сердечко.
Когда: 8 сентября в 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 150 рублей
О фестивале:Best Sci-Fi - самый крупный международный фестиваль фантастическогокороткометражного кино. В 2017-2019 годах «BEST SCI FI» проходил в100+ городах более чем в 15 странах мира - России, Швейцарии, США,Испании, Польше, Хорватии, Литве, Болгарии, Украине, Армении, Беларуси,Мексике, Парагвае и ЮАР.
Когда: 12 по 18 сентября
Где: Кинотеатр «Атмос Синема»