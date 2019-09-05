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Ушла из дома: В Тюмени разыскивают 16-летнюю девушку

5 сентября 2019, 10:34
Фото: Инцидент Тюмень
На связь с родственниками она не выходит.
Сюжет
Тюмень

Родственники девушки отмечают, что ей не удалось поступить в вуз, поэтому семья собиралась подавать документы в вечернюю школу.

Приметы: рост 164 сантиметра, волосы темные, зеленые глаза. В момент пропажи была одета в темную куртку, джинсы и кроссовки. Если вам что-либо известно о её местоположении сообщите в полицию по телефону 112 или её маме +7(952)34-56215.

С 30 августа тюменцы ищут Зыкова Николая Викторовича 1964 года рождения. По одной из версий горожанин уехал на охоту и не вышел на связь с родственниками. Через несколько дней сообщение о его пропаже распространились в соцсетях. В августе в областной столице пропали молодой человек и 16-летняя девушка. В настоящее время их поиск продолжается.

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#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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