Двух тюменцев осудят за дачу ложных показаний в суде

Posted 15 августа 2019, 04:15
Published 15 августа 2019, 04:15
Modified 19 августа, 16:31
Updated 19 августа, 16:31
Из материалов дела следует, что мужчины проходили по уголовному делу как свидетели. Она дали ложные показания в суде по делу подсудимых, которых обвиняли в похищении людей, разбоях, преступлении против половой неприкосновенности. Тюменцы, солгав в суде, обеспечили алиби подсудимым.
Несмотря на их показания, суд признал слова мужчин противоречащими фактическим обстоятельствам преступлений. В отношении подсудимых вынесен обвинительный приговор. Одного из них приговорили к 10 годам лишения свободы, второго - к 11 годам.
В Следственном комитете также рассказали, что тюменцы, которые солгали в суде, во время процесса были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.