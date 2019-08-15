Двух тюменцев осудят за дачу ложных показаний в суде

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В Тюмени родственников (отца и сына) обвиняют в даче ложных показаний в суде. За вранье им грозит арест на три месяца, исправительные работы до двух лет либо штраф в размере до 80 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что мужчины проходили по уголовному делу как свидетели. Она дали ложные показания в суде по делу подсудимых, которых обвиняли в похищении людей, разбоях, преступлении против половой неприкосновенности. Тюменцы, солгав в суде, обеспечили алиби подсудимым. Несмотря на их показания, суд признал слова мужчин противоречащими фактическим обстоятельствам преступлений. В отношении подсудимых вынесен обвинительный приговор. Одного из них приговорили к 10 годам лишения свободы, второго - к 11 годам. В Следственном комитете также рассказали, что тюменцы, которые солгали в суде, во время процесса были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Материалы по теме За ложные показания 22-летнюю тюменку ждет суд Тюменцу грозит наказание за ложные показания в суде