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Posted 15 августа 2019, 04:15

Published 15 августа 2019, 04:15

Modified 19 августа, 16:31

Updated 19 августа, 16:31

Двух тюменцев осудят за дачу ложных показаний в суде

Двух тюменцев осудят за дачу ложных показаний в суде

15 августа 2019, 04:15
Фото: 1Mi.
Сюжет
Суд
В Тюмени родственников (отца и сына) обвиняют в даче ложных показаний в суде. За вранье им грозит арест на три месяца, исправительные работы до двух лет либо штраф в размере до 80 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что мужчины проходили по уголовному делу как свидетели. Она дали ложные показания в суде по делу подсудимых, которых обвиняли в похищении людей, разбоях, преступлении против половой неприкосновенности. Тюменцы, солгав в суде, обеспечили алиби подсудимым.

Несмотря на их показания, суд признал слова мужчин противоречащими фактическим обстоятельствам преступлений. В отношении подсудимых вынесен обвинительный приговор. Одного из них приговорили к 10 годам лишения свободы, второго - к 11 годам.

В Следственном комитете также рассказали, что тюменцы, которые солгали в суде, во время процесса были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

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