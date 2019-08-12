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Posted 12 августа 2019, 04:17

Published 12 августа 2019, 04:17

Modified 19 августа, 16:27

Updated 19 августа, 16:27

Тюменец лишился автомобиля за долги по алиментам

Тюменец лишился автомобиля за долги по алиментам

12 августа 2019, 04:17
Фото: 1Mi.
Житель города Тюмени избавился от одного из своих старых автомобилей необычным способом.

Несколько лет назад 56-летний мужчина выгнал жену с двумя несовершеннолетними детьми из дома. Женщина была вынуждена снимать жилье и найти вторую работу. Затем она подала иск в суд с требованием взыскать с бывшего мужа алименты.

За два года задолженность мужчины перед своими детьми превысила 200 тыс. рублей. Тюменец оплачивал алименты, однако делал это по одной тысячи рублей и требовал от экс-супруги расписки о том, что она получила деньги.

В Федеральной службе судебных приставов по Тюменской области рассказали, что им удалось установить наличие у официально не работающего должника нескольких старых автомобилей, владельцем которых он является.

В отношении транспортных средств было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, после чего выставлено требование предоставить «Ладу» 11-ой модели для ареста. После составления описи машину отправили на спецстоянку, а затем продали с аукциона.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Долги#Судебные приставы#Алименты
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