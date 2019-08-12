Тюменец лишился автомобиля за долги по алиментам

Posted 12 августа 2019, 04:17
Published 12 августа 2019, 04:17
Modified 19 августа, 16:27
Updated 19 августа, 16:27
Несколько лет назад 56-летний мужчина выгнал жену с двумя несовершеннолетними детьми из дома. Женщина была вынуждена снимать жилье и найти вторую работу. Затем она подала иск в суд с требованием взыскать с бывшего мужа алименты.
За два года задолженность мужчины перед своими детьми превысила 200 тыс. рублей. Тюменец оплачивал алименты, однако делал это по одной тысячи рублей и требовал от экс-супруги расписки о том, что она получила деньги.
В Федеральной службе судебных приставов по Тюменской области рассказали, что им удалось установить наличие у официально не работающего должника нескольких старых автомобилей, владельцем которых он является.
В отношении транспортных средств было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, после чего выставлено требование предоставить «Ладу» 11-ой модели для ареста. После составления описи машину отправили на спецстоянку, а затем продали с аукциона.