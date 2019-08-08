Минсельхоз прокомментировал цены на хлеб в магазинах РФ

Posted 8 августа 2019, 12:46
Published 8 августа 2019, 12:46
Modified 19 августа, 16:25
Updated 19 августа, 16:25
Отмечается, что «в целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная». По данным ведомства, резких скачков цен не отмечается.
О росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе. В настоящее время один килограмм белого хлеба в России стоит примерно 70-75 рублей, чёрный хлеб до 55 рублей. В Тюмени местные производители реализуют продукцию по 20-29 рублей за буханку. В Якутии килограмм хлеба в розничных сетях стоит уже 120-130 рублей.
В 2018 году в РФ сократился урожай пшеницы на 25 млн тонн, что вызвало подорожание сырья. Более того, всё чаще производителям выгоднее поставлять зерно на экспорт. Ожидается, что в 2019 году в стране соберут 128 млн тонн пшеницы.