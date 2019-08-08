Минсельхоз прокомментировал цены на хлеб в магазинах РФ

О росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе. В настоящее время один килограмм белого хлеба в России стоит примерно 70-75 рублей, чёрный хлеб до 55 рублей. В Тюмени местные производители реализуют продукцию по 20-29 рублей за буханку. В Якутии килограмм хлеба в розничных сетях стоит уже 120-130 рублей.