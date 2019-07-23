На Лесобазе водитель внедорожника сбил 7-летнего мальчика

По данным департамента здравоохранения по Тюменской области, ребенок прошел диагностику в стационаре, результаты компьютерной томографии ожидаются. По ним можно будет узнать, получил ли ребенок сотрясение мозга. В настоящее время мальчик чувствует себя удовлетворительно, он находится под наблюдением специалистов.