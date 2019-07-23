nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Лесобазе водитель внедорожника сбил 7-летнего мальчика

23 июля 2019, 06:40
Фото: 1Mi
В понедельник, 22 июля, под колеса автомобиля Shevrolet Niva попал 7-летний мальчик.
Сюжет
Дети

В Госавтоинспекции по Тюменской области пояснили, что ребенок на велосипеде выехал на проезжую часть, в этот момент его и сбил водитель внедорожника. Мальчика после аварии госпитализировали в ОКБ № 2.

По данным департамента здравоохранения по Тюменской области, ребенок прошел диагностику в стационаре, результаты компьютерной томографии ожидаются. По ним можно будет узнать, получил ли ребенок сотрясение мозга. В настоящее время мальчик чувствует себя удовлетворительно, он находится под наблюдением специалистов.

Материалы по теме
В Тюмени разыскивают водителя «Жигулей» с рыжей бородой, он сбил ребенка 
#Новости#Тюменская область#Наезд на пешехода#Дети#Жертвы ДТП#Лесобаза#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25