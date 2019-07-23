Бандита, похищавшего бизнесменов, осудили в Тюмени на 16 лет

Одного из бандитов, Павла Луговского, который вошел в состав банды практически сразу после ее создания его двоюродным братом, осудили на 16 лет строгого режима.
Из материалов дела следует, что осужденный в составе ОПГ похищал предпринимателей и вымогал у них деньги. Двум бизнесменам, оказавшим сопротивление при похищении, Луговским были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых они скончались.
Помимо длительного срока Луговской будет должен выплатить 14 млн рублей в пользу двух потерпевших бизнесменов и шести родственников погибших в качестве возмещения морального и материального вреда.
Также стало известно, что в 1998 году Павел Луговской, выполнял заказ на убийство криминального авторитета, по ошибке убил родственника намеченной жертвы.