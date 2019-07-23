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Бандита, похищавшего бизнесменов, осудили в Тюмени на 16 лет

23 июля 2019, 04:19
Фото: 1Mi
Ленинский районный суд города Тюмени поставил точку в деле ОПГ, участники которой с 2010 года похищали бизнесменов ради выкупа.
Сюжет
Тюмень

Одного из бандитов, Павла Луговского, который вошел в состав банды практически сразу после ее создания его двоюродным братом, осудили на 16 лет строгого режима.

Из материалов дела следует, что осужденный в составе ОПГ похищал предпринимателей и вымогал у них деньги. Двум бизнесменам, оказавшим сопротивление при похищении, Луговским были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых они скончались.

Помимо длительного срока Луговской будет должен выплатить 14 млн рублей в пользу двух потерпевших бизнесменов и шести родственников погибших в качестве возмещения морального и материального вреда.

Также стало известно, что в 1998 году Павел Луговской, выполнял заказ на убийство криминального авторитета, по ошибке убил родственника намеченной жертвы.

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