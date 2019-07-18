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В Росконтроле отметили качество консервированной фасоли

18 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В Росконтроле провели исследование консервированной фасоли, которая продается в супермаркетах страны. Для изучения взяли готовую продукцию «Bonduelle», «Green Ray», «Фрау Марта», «Белгородские овощи», «6 соток», «Heinz» и «Семейные секреты».

В ходе тестов оказалось, что «Белгородские овощи» содержат остаточное количество пестицида о-фенилфенола, но их количество небольшое. Более того, данная продукция содержит восстановленную фасоль с низким содержанием витамина С.

Самые лучшие результаты показала продукция «Heinz». Очень хорошие результаты показала продукция «Bonduelle», «Green Ray», «Фрау Марта» и «6 соток».

Специалисты отметили, что в продукции «Семейные секреты» только 42% содержимого занимает фасоль.

По мнению американских медиков, раз в 2-3 недели мясо, сосиски и колбасу можно заменять на фасоль для снижения веса.

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#Новости#Еда#Продукты#Александр Мязин#Общество
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