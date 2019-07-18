В Росконтроле отметили качество консервированной фасоли

В ходе тестов оказалось, что «Белгородские овощи» содержат остаточное количество пестицида о-фенилфенола, но их количество небольшое. Более того, данная продукция содержит восстановленную фасоль с низким содержанием витамина С.
Самые лучшие результаты показала продукция «Heinz». Очень хорошие результаты показала продукция «Bonduelle», «Green Ray», «Фрау Марта» и «6 соток».
Специалисты отметили, что в продукции «Семейные секреты» только 42% содержимого занимает фасоль.
По мнению американских медиков, раз в 2-3 недели мясо, сосиски и колбасу можно заменять на фасоль для снижения веса.