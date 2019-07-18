У 41-летней медсестры из ЯНАО угнали внедорожник за четыре млн рублей

По данным ГУ МВД Петербурга, возбуждено уголовное дело. На данный момент идёт розыск подозреваемых в хищении автомобиля Toyota Land Cruiser-200. Хозяйка автомоибля, 41-летняя медсестра из ЯНАО, пояснила, что отошла от машины буквально на пять минут. Когда она вернулась машина уже пропала.