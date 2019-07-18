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У 41-летней медсестры из ЯНАО угнали внедорожник за четыре млн рублей

18 июля 2019, 11:35
Фото: pixabay.com
У медсестры с Ямала угнали внедорожник за 4,5 млн рублей. Происшествие зарегистрировано в Санкт-Петербурге, куда женщина приехала для встречи с братом.
Сюжет
ЯНАО

По данным ГУ МВД Петербурга, возбуждено уголовное дело. На данный момент идёт розыск подозреваемых в хищении автомобиля Toyota Land Cruiser-200. Хозяйка автомоибля, 41-летняя медсестра из ЯНАО, пояснила, что отошла от машины буквально на пять минут. Когда она вернулась машина уже пропала.

Отмечается, что на этом внедорожнике она приехала в гости к брату. Транспортному средству три года. Ущерб от действий злоумышленников оценили в 4,5 млн рублей.

В марте 2019 года в Москве ограбили экс-начальника СУ УМВД Югры полковника Владислава Четверикова. Преступники разбили стекло автомобиля и похитили кошелек Louis Vuitton, всю наличность, дизайнерские очки Lindberg за 120 тыс. рублей.

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#Новости#ЯНАО#Медицина#Новости Югры и Ямала#Александр Мязин#Происшествия
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