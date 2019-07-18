Тюменская чиновница, осужденная за злоупотребление полномочиями, нашла работу

Сотрудники тюменского музея ИЗО обратились в ФСБ, где рассказали, что 30 сентября 2015 года поздним вечером в здание, потребовав отключить сигнализацию, вошли Юлия Шакурская и Наталья Хвостанцева. Накануне там была открыта выставка художника Юрия Рыбьякова. Две женщины вскрыли экспозиционный зал и вынесли за пределы музея без оформления документации три картины – «Новый Уренгой», «Салехард осенью» и «Салехард. Речной порт». Юрий Рыбьяков был возмущен этой историей, поскольку никакого согласия на изъятие своих работ он с выставки не давал. Позже выяснилось, что две картины были возвращены в музей, а третья подарена Владимиром Якушевым музею Салехарда на торжествах по случаю вступления в должность губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.