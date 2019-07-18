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Тюменская чиновница, осужденная за злоупотребление полномочиями, нашла работу

18 июля 2019, 12:54
Фото: сайт ТКТО
Бывший директор областного департамента культуры и Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская нашла новую работу. Ей доверили центр развития корпоративной культуры Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
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Тюмень

В конце июня этого года Шакурскую приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.

С работой чиновнице в последнее время не очень везет. Когда Юлия Валерьевна возглавляла департамент культуры, с ней случилась некрасивая история. Чиновницу уволили после того, когда она и директор музейного комплекса им. Словцова Наталья Хвостанцева ночью вынесли из помещения музея изобразительных искусств три картины.

Сотрудники тюменского музея ИЗО обратились в ФСБ, где рассказали, что 30 сентября 2015 года поздним вечером в здание, потребовав отключить сигнализацию, вошли Юлия Шакурская и Наталья Хвостанцева. Накануне там была открыта выставка художника Юрия Рыбьякова. Две женщины вскрыли экспозиционный зал и вынесли за пределы музея без оформления документации три картины – «Новый Уренгой», «Салехард осенью» и «Салехард. Речной порт». Юрий Рыбьяков был возмущен этой историей, поскольку никакого согласия на изъятие своих работ он с выставки не давал. Позже выяснилось, что две картины были возвращены в музей, а третья подарена Владимиром Якушевым музею Салехарда на торжествах по случаю вступления в должность губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

В результате громкого скандала, после некоторого раздумья Якушев принял решение уволить директора департамента культуры Юлию Шакурскую. Так закончилась ее карьера в департаменте, но не в культуре, Шакурская устроилась на работу гендиректором Концертно-театрального объединения. Но и туда пришли следователи.

Юлия Шакурская выпускница Тюменского государственного университета по специальности «юриспруденция» (1997). Прошла курс обучения в Международной академии предпринимательства «Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской деятельности в средствах массовой информации» (1997). Прошла курс обучения в Российской Академии государственной службы при Президенте РФ по программе «Актуальные вопросы обеспечения правовой защиты законных прав и интересов ВГТРК» (2003). Окончила Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» (2004). Прошла повышение квалификации в Государственном университете высшей школы экономики по программе «Управление государственными и муниципальными заказами» (2007).

Трудовую деятельность начала в 1991 году в Тюменском государственном университете лаборантом.

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