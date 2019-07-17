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Тюменец через мессенджер продавал контрафактный алкоголь

17 июля 2019, 05:39
Фото: pixabay.com
В областной столице задержали 36-летнего местного жителя, который в одном из мессенджеров создал группу по продаже контрафактного алкоголя.
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Тюмень

Мужчину задержали на территории одного из гаражных кооперативов. В автомобиле и гараже фигуранта уголовного дела обнаружили порядка четырех тысяч бутылок контрафактной водки, коньяка и почти 500 литров спирта на общую сумму около 1 млн рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

Мужчине за совершенное преступление грозит штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет.

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