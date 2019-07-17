Тюменец через мессенджер продавал контрафактный алкоголь

Мужчину задержали на территории одного из гаражных кооперативов. В автомобиле и гараже фигуранта уголовного дела обнаружили порядка четырех тысяч бутылок контрафактной водки, коньяка и почти 500 литров спирта на общую сумму около 1 млн рублей.