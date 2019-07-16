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УФАС оштрафует тюменских предпринимателей за автомобиль с рекламой

16 июля 2019, 12:38
Фото: 1Mi
Автомобили, которые переоборудуются под рекламные конструкции, будут штрафовать. Юридические лица могут потерять до 500 тыс. рублей из-за нарушения закона.
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Тюмень

В Тюмени на парковке около дома по улице Протозанова, 4 обнаружили автомобиль, который переоборудован для рекламных целей. На его крыше закрепили большой баннер с информацией о натяжных потолках.

Через три месяца рекламодатель получил предписание Тюменского УФАС России о прекращении нарушения рекламного законодательства.

Российское законодательство запрещает использовать машины в качестве рекламных конструкций. Нарушителями признаны рекламодатель и рекламораспространитель использовавший небольшой грузовик.

Стоит отметить, что для юридицеских лиц штрафы за подобное нарушение составляют от 100 до 500 тыс. рублей. Выявлением подобных автомобилей занимается ГИБДД.

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