УФАС оштрафует тюменских предпринимателей за автомобиль с рекламой

В Тюмени на парковке около дома по улице Протозанова, 4 обнаружили автомобиль, который переоборудован для рекламных целей. На его крыше закрепили большой баннер с информацией о натяжных потолках.
Через три месяца рекламодатель получил предписание Тюменского УФАС России о прекращении нарушения рекламного законодательства.
Российское законодательство запрещает использовать машины в качестве рекламных конструкций. Нарушителями признаны рекламодатель и рекламораспространитель использовавший небольшой грузовик.
Стоит отметить, что для юридицеских лиц штрафы за подобное нарушение составляют от 100 до 500 тыс. рублей. Выявлением подобных автомобилей занимается ГИБДД.