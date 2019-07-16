Глава Ямала Артюхов занял первое место в рейтинге устойчивости губернаторов

Такие данные приводит «Минченко консалтинг» в своем докладе «Госсовет 2.0». Они поясняют, что рейтинг создается путем сложения девяти критериев: «наличие у губернатора под управлением большого проекта»; «экономическая привлекательность региона»; «конфликты губернатора на региональном уровне»; «Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» и другие.