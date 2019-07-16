Глава Ямала Артюхов занял первое место в рейтинге устойчивости губернаторов

Такие данные приводит «Минченко консалтинг» в своем докладе «Госсовет 2.0». Они поясняют, что рейтинг создается путем сложения девяти критериев: «наличие у губернатора под управлением большого проекта»; «экономическая привлекательность региона»; «конфликты губернатора на региональном уровне»; «Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» и другие.
В Уральском федеральном округе места распределились следующим образом: Артюхов суммарно набрал 20 баллов, у Моора на четыре балла меньше — они в зеленой зоне. Третьим стал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков с 13 баллами, следом — врио главы Челябинской области Алексей Текслер (12 баллов) — они в желтой зоне.
Так Артюхов не набрал ни одного штрафного балла по критериям федеральных и региональных конфликтов губернатора, и уголовным делам в правительстве.
У Моора отмечен конфликт с кандидатом в члены ПБ 2.0 — минус 2 балла и тлеющий элитный конфликт — минус 1 балл.
При этом у Моора хорошие баллы по крупным проектам и прямой контакт с главой государства. А у всех трех губернаторов «тюменской матрешки» высший балл за экономическую привлекательность.
А вот политический менеджмент страдает только у Натальи Комаровой у нее 1 балл.
Замыкают рейтинг: Наталья Комарова и Евгений Куйвашев. У них по десять очков. Оба губернатора оказались в красной зоне рейтинга.
Стоит отметить что Артюхов набрал 20 баллов, таким набором может похвастаться только глава Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Госсовет 2.0» также выделил отдельно рейтинг по всем главам регионов с приставкой врио. Так, по такой таблице Шумков расположился на третьем месте, пропустив Дениса Паслера (Оренбургская область) и Радия Хабирова (Республика Башкортостан).