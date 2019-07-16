Автомобиль Toyota перевернулся в результате серьезного ДТП под Тюмень

На улице Трактовой столкнулись машины Toyota и Honda. В результате ДТП одна из иномарок перевернулась. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения. В аварии пострадал один человек – прибывшие спасатели извлекли его из транспортного средства.