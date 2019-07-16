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Автомобиль Toyota перевернулся в результате серьезного ДТП под Тюмень

16 июля 2019, 12:08
Фото: Мегатюмень
В Боровском 16 июля около 14:00 произошло жесткое ДТП. По словам очевидцев, пострадал виновник аварии. Мужчина и его знакомые ехали с пляжа.

На улице Трактовой столкнулись машины Toyota и Honda. В результате ДТП одна из иномарок перевернулась. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения. В аварии пострадал один человек – прибывшие спасатели извлекли его из транспортного средства.

На месте ДТП образовалась большая пробка. Организованно реверсивное движение по одной полосе.

Автомобиль ДПС попал в аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате инцидента пострадало четыре человека – трое сотрудников ГИБДД и пассажир другого транспортного средства. Автомобиль полиции двигался по маршруту патрулирования с включенными проблесковыми маяками. Обстоятельства аварии выясняются.

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#Новости#ДТП#Пострадавшие#Александр Мязин#Происшествия
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