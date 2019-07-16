Автомобиль Toyota перевернулся в результате серьезного ДТП под Тюмень

На улице Трактовой столкнулись машины Toyota и Honda. В результате ДТП одна из иномарок перевернулась. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения. В аварии пострадал один человек – прибывшие спасатели извлекли его из транспортного средства.
На месте ДТП образовалась большая пробка. Организованно реверсивное движение по одной полосе.
Автомобиль ДПС попал в аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате инцидента пострадало четыре человека – трое сотрудников ГИБДД и пассажир другого транспортного средства. Автомобиль полиции двигался по маршруту патрулирования с включенными проблесковыми маяками. Обстоятельства аварии выясняются.