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Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 17 по 23 июля

16 июля 2019, 07:07
Фото: pixabay.com
Тюменцы могут аккредитоваться на молодежный бизнес-форум, подать заявку на ярмарку инвестиций, протестировать сервис «Налоговый калькулятор», узнать все о строительстве «Геосферы», научиться управлять персоналом, встретиться с главой Тюменского района и полюбоваться звездами.
Сюжет
Афиша

1. Набор в команду форума «СУП»

С 13 по 15 сентября в Тюмени пройдет VII молодежный бизнес-форум «Слёт Успешных Предпринимателей». Масштабная площадка соберет тех, кто развивает своё дело и предпринимательство в России.

Хочешь в команду организаторов? Заполни форму по ссылке — http://bit.ly/2YOylVO и стань частью крупнейшего события для предпринимателей в нашем регионе!

2. Конкурс «Михайловский - ключ к успеху!» (18+)

В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский - ключ к успеху».

Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский».

В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.

Документы принимаются на e-mail: [email protected]

Подробнее о правилах подачи заявок по тел.: 8 (967) 385-61-15

Где: Рынок «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55).

3. «Ярмарка инвестиций» открыла прием заявок

Идея для бизнеса есть, а денег нет? Научись привлекать инвестиции в свое дело! «Ярмарка инвестиций» открыла прием заявок на сентябрь 2019 года. Проект состоится на @forumsup2019 (VII молодежном бизнес-форуме СУП).

Что нужно делать?

  1. Оставляй заявку на сайте investfair.ru.
  2. Расскажи о своем проекте.
  3. Пройди онлайн-обучение. Тебя научат правильно презентовать свой проект инвесторам, а также расскажут о финансах, ораторском искусстве и юридических аспектах в инвестировании.
  4. Подготовь презентацию и финансовую модель.
  5. Пройди предварительную защиту проекта.
  6. Презентуй проект инвесторам.

Успей подать заявку, получи деньги и реализуй свою идею!

4. Старт программы фонда микрофинансирования ТО (18+)

В Фонде микрофинансирования Тюменской области заработала новая программа «МиР-торговля» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность.

Максимальная сумма микрозайма – 1 млн. рублей, срок – до 36 месяцев.

Выдача займов осуществляется под 7,5 % годовых.

Средства микрозайма по данной программе могут быть направлены на любые обоснованные цели, связанные с осуществлением оптовой и розничной торговли, кроме выплаты задолженности по заработной плате, кроме уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашение кредитов и займов.

Для обращения за микрозаймом необходимо подать заявку и пакет документов в Фонд микрофинансирования Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 18/2.

Срок рассмотрения заявки составляет не более семи рабочих дней.

Более подробную информацию о Фонде и программах микрофинансирования можно получить на официальном сайте Фонда https://www.fmf72.ru, а также по телефонам 8(3452)595-064, 8(3452)595-045, 8-932-325-50-45.

Где: Фонд микрофинансирования Тюменской области (ул. Водопроводная, 18/2).

Фото: pixabay.com

5. «Лидер доверия потребителей – 2019» (18+)

Организаторы – Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» - компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени.

К участию в конкурсе приглашаются члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области, предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей.

В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Подробная информация по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

  • Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: [email protected], 8-902-855-44-91;
  • Светлана Кушнир, куратор проекта, e-mail: [email protected], тел.: 8-982-50-73-228;
  • Наталья Данилова, куратор проекта, тел.: 8-982-193-91-35.

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» – Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: [email protected]

Когда: с 1 июня по 15 октября

6. Тестирование сервиса «Налоговый калькулятор» (18+)

Пройдите два этапа:

  1. Заполните данные в калькуляторе: http://bit.ly/2Yw2Lfx
  2. Заполните анкету: http://bit.ly/2Yxi2ge

Когда: до 19 июля

7. Высшая проектная школа

Высшая Проектная Школа подразумевает под собой создание коворгинкового пространства, где учителя и ребята смогут совместно обучиться основам научного и социального проектирования. В рамках проекта будут проведены мастер-классы по оформлению презентаций, целеполаганию, публичным выступлениям, тимбилдингу и решению кейсов.

Расписание - https://leader-id.ru/event/25254/

Контактное лицо: Журиков Артём - [email protected], +7 (922) 266-79-32

Когда: 15 – 20 июля 9:45 – 15:00

Где: площадка «Точка кипения» (Тюменский технопарк. Улица Республики, 142)

8. Психологическая игра «Долговая яма»

Проводится в рамках фестиваля деловых и психологических игр «Фишка».

Одной из гипотез игры является то, что на самом деле проблема долгов, нехватки денег и вообще долгов всех (сюда относятся дела отложенные, отлагательство в принятии решений, долги по прошлым отношениям – т.е. некая не завершенность и т.п.) лежит совсем не в области денег, а в области взаимоотношений.

Т.к. с деньгами мы тоже выстраиваем отношения, и тогда это вполне логично – предположить, задуматься КАК именно мы выстраиваем отношения? По образу и подобию чего – каких прошлых отношений или на основе какого прошлого опыта? И вот здесь кроется ответ – проникая вглубь личных взаимоотношений, меняя свою стратегию или выходя на первопричину – мы выстраиваем их более эффективным, гармоничным образом. И вся стратегия, новый опыт, полученный в процессе игры накладывается на всё видение человека, на все его взаимоотношения. В том числе и на взаимоотношения с деньгами, долгами и т.д.

Стратегия игры выстроена таким образом, что к окончанию игры:

  • у человека меняется видение «проблемы долгов»
  • происходит «расширение сознания» и появляется видение новых возможностей
  • качественно меняется уровень прошлых и настоящих значимых взаимоотношений
  • вырабатывается новая стратегия избавления от привычки быть должным
  • пересматриваются негативные установки и убеждения, которые мешают избавляться от долгов

Ведущая игры Лия Костина – игропрактик, специалист AccessBars, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК).

Регистрация: http://ausachev.ru/time

Стоимость: 1000 руб.

Когда: 17 июля 19:00-22:00

9. «День технологий SAP» (18+)

Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, заинтересованную в построении современных моделей бизнеса на основе новейших технологий.

Гости получат возможность: познакомиться с технологиями крупнейшего в мире поставщика программных приложений; оценить практику внедрения инновационных решений SAP на примере реальных кейсов.

Экспертами мероприятия станут: Игорь Белоусов – глобальный директор академического сообщества SAP Leonardo; Георгий Шутов – эксперт по платформенным решениям SAP.

Они расскажут: о возможностях платформа SAP Leonardo; продемонстрируют приложения, позволяющие использовать виртуальную и дополненную реальность; приведут примеры разработки блокчейн платформ и облачных технологий для бизнеса.

Когда: 18 июля с 15:00 до 18:00

Где: Networkingcafe (на крыльце Технопарка)

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке http://shim72.ru/archive/4732/

10. Мастер-класс «Теория поколений» (18+)

Результаты тренинга:

  • Подробно рассмотрим поведение сотрудников, принадлежащим к разным поколениям X Y Z.
  • Изучим особенности мотивации разных поколений и их взаимодействия в коллективе.
  • Составим инструкцию по взаимодействию с работниками разных поколений.
  • Идентифицируем свою принадлежность к тому или иному поколению и проанализируем свое поведение в роли руководителя через призму данной теории.

Мастер-класс включает в себя: лекцию, дискуссию и групповую работу.

Ведущая мероприятия: Наталья Шульга, сертифицированный тренер ФПП Югры и Фонда Наше Будущее, ведущая федеральных образовательных проектов на базе центров Мой Бизнес

Аккредитация СМИ: Шульга Наталья Владимировна – [email protected], +7 (904) 870-26-73

Когда: 18 июля 18:30 —21:00

Где: площадка «Точка кипения», ул. Республики, 142

11. Инженерный проектный марафон «MAKERTHON» (16+)

«MAKERTHON» – событие для тех, кто горит идеями и желает воплощать их в жизнь в творческой атмосфере и компании единомышленников.

Не упусти шанс реализовать свой технологический проект и получить незабываемые впечатления и ценные призы.

Тебя уже ждут:

  • Реальные знания и навыки в инженерной и проектной деятельности
  • Три дня общения, обмена опытом и развития
  • Возможность разработать свой проект и воплотить его в жизнь
  • Ну и, конечно же, бесплатные вкусняшки, настольные игры, «плойка» и общение!

Кто может принять участие и получить грант? Студент с любым уровнем навыков! Главное – желание.

Не упускай свой шанс! Скорее регистрируйся на сайте makerthon.tech

Призовой фонд – более 500 000 рублей!

Регистрация открыта до 17 июля 2019 года

Участие бесплатное!

Когда: 19 июля в 15:30 — 21 июля в 20:30

Где: ФабЛабТюмГУ (ул. Ленина 25, 5 этаж, ЦМИТ)

12. Тренинг «Компас жизни»

Групповой тренинг, направленный на развитие личности и коммуникативных навыков. Вы хотели бы научиться общаться свободно и раскрепощенно с кем угодно и когда угодно, слушать свой внутренний голос и доверять интуиции? На тренинге Вам помогут найти ответы на эти и многие другие вопросы.

Групповой тренинг из курса «Компас жизни» проведет Галина Кичина, руководитель, коуч, игропрактик Центра К. Довлатова в Тюмени.

На тренинге вы получите практические навыки и научитесь выстраивать гармоничные взаимоотношения, решать раз и навсегда денежные и карьерные проблемы, быть в состоянии уверенности и принимать правильные решения, радоваться жизни и улучшать поле вокруг вас общаться свободно и раскрепощенно, с кем угодно и когда угодно слушать свой внутренний голос и интуицию.

Аккредитация СМИ: Кичина Галина – [email protected], +7 (922) 040-94-06

Когда: 21 июля 10:00 – 16:00

Где: площадка «Точка кипения» (ул. Республики, 142)

Фото: pixabay.com

13. Тренинг для тренеров

Тренинг тренеров «Обучиться на тренера для тренингов любых направлений»

Лучший тренинг тренеров! Мощная технология профессиональной подготовки бизнес-тренеров от А до Я!

За 5 дней вы на достойном уровне освоите мегарезультативную программу и станете настоящим профессионалом. Гарантируем!

Если в последний день программы вы скажете: «Не знаю, как составить тренинг», – мы вернём вам деньги! Программа соответствует всем современным требованиям и международным стандартам.

Эта программа для вас, если вы:

  • Ищете лучшую обучающую программу с идеальным соотношением цена/качество;
  • Намерены пройти эффективную программу у практиков-экспертов;
  • Цените в обучении надёжность, честность и опыт;
  • Предпочитаете обучаться быстро, а не в растянутых модулях;
  • Настроены получить максимум полезного в формате 20% теории/80% практики;
  • Хотите по итогу обучения получить престижные котируемые сертификаты.

Стоимость: 50 000

При предоплате 100% 35 000

При предоплате 50% 38 000

Контактный телефон: +7 800 250-28-68 (Звонок бесплатный), +7 919 629-38-88

Когда: 22 июля 10:00 - 26 июля 17:30

Фото: pixabay.com

14. Встреча бизнесменов с главой Тюменского района

Торгово-промышленная палата Тюменской области организует встречу главы Тюменского района Светланы Ивановой с предпринимателями. Руководитель муниципалитета ответит на вопросы бизнеса и расскажет об инвестиционном потенциале территории.

Регистрация обязательна по телефону: 689-379 (добавочный 106) или по электронной почте: [email protected]

Когда: 23 июля 15:00

Где: ресторан «Столица деревень» (ул. Осипенко, 1)

#Афиша#Тюмень#Карточки#Радик Енчу
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