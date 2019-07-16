Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 17 по 23 июля

Т.к. с деньгами мы тоже выстраиваем отношения, и тогда это вполне логично – предположить, задуматься КАК именно мы выстраиваем отношения? По образу и подобию чего – каких прошлых отношений или на основе какого прошлого опыта? И вот здесь кроется ответ – проникая вглубь личных взаимоотношений, меняя свою стратегию или выходя на первопричину – мы выстраиваем их более эффективным, гармоничным образом. И вся стратегия, новый опыт, полученный в процессе игры накладывается на всё видение человека, на все его взаимоотношения. В том числе и на взаимоотношения с деньгами, долгами и т.д.