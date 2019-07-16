Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 17 по 23 июля

С 13 по 15 сентября в Тюмени пройдет VII молодежный бизнес-форум «Слёт Успешных Предпринимателей». Масштабная площадка соберет тех, кто развивает своё дело и предпринимательство в России.
Хочешь в команду организаторов? Заполни форму по ссылке — http://bit.ly/2YOylVO и стань частью крупнейшего события для предпринимателей в нашем регионе!
В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский - ключ к успеху».
Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский».
В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.
Документы принимаются на e-mail: [email protected]
Подробнее о правилах подачи заявок по тел.: 8 (967) 385-61-15
Где: Рынок «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55).
Идея для бизнеса есть, а денег нет? Научись привлекать инвестиции в свое дело! «Ярмарка инвестиций» открыла прием заявок на сентябрь 2019 года. Проект состоится на @forumsup2019 (VII молодежном бизнес-форуме СУП).
Что нужно делать?
Успей подать заявку, получи деньги и реализуй свою идею!
В Фонде микрофинансирования Тюменской области заработала новая программа «МиР-торговля» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность.
Максимальная сумма микрозайма – 1 млн. рублей, срок – до 36 месяцев.
Выдача займов осуществляется под 7,5 % годовых.
Средства микрозайма по данной программе могут быть направлены на любые обоснованные цели, связанные с осуществлением оптовой и розничной торговли, кроме выплаты задолженности по заработной плате, кроме уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашение кредитов и займов.
Для обращения за микрозаймом необходимо подать заявку и пакет документов в Фонд микрофинансирования Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, 18/2.
Срок рассмотрения заявки составляет не более семи рабочих дней.
Более подробную информацию о Фонде и программах микрофинансирования можно получить на официальном сайте Фонда https://www.fmf72.ru, а также по телефонам 8(3452)595-064, 8(3452)595-045, 8-932-325-50-45.
Где: Фонд микрофинансирования Тюменской области (ул. Водопроводная, 18/2).
Организаторы – Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ» - компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени.
К участию в конкурсе приглашаются члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области, предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.
Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.
Итоги конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей.
В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.
Подробная информация по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/
По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:
Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» – Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: [email protected]
Когда: с 1 июня по 15 октября
Пройдите два этапа:
Когда: до 19 июля
Высшая Проектная Школа подразумевает под собой создание коворгинкового пространства, где учителя и ребята смогут совместно обучиться основам научного и социального проектирования. В рамках проекта будут проведены мастер-классы по оформлению презентаций, целеполаганию, публичным выступлениям, тимбилдингу и решению кейсов.
Расписание - https://leader-id.ru/event/25254/
Контактное лицо: Журиков Артём - [email protected], +7 (922) 266-79-32
Когда: 15 – 20 июля 9:45 – 15:00
Где: площадка «Точка кипения» (Тюменский технопарк. Улица Республики, 142)
Проводится в рамках фестиваля деловых и психологических игр «Фишка».
Одной из гипотез игры является то, что на самом деле проблема долгов, нехватки денег и вообще долгов всех (сюда относятся дела отложенные, отлагательство в принятии решений, долги по прошлым отношениям – т.е. некая не завершенность и т.п.) лежит совсем не в области денег, а в области взаимоотношений.
Т.к. с деньгами мы тоже выстраиваем отношения, и тогда это вполне логично – предположить, задуматься КАК именно мы выстраиваем отношения? По образу и подобию чего – каких прошлых отношений или на основе какого прошлого опыта? И вот здесь кроется ответ – проникая вглубь личных взаимоотношений, меняя свою стратегию или выходя на первопричину – мы выстраиваем их более эффективным, гармоничным образом. И вся стратегия, новый опыт, полученный в процессе игры накладывается на всё видение человека, на все его взаимоотношения. В том числе и на взаимоотношения с деньгами, долгами и т.д.
Стратегия игры выстроена таким образом, что к окончанию игры:
Ведущая игры Лия Костина – игропрактик, специалист AccessBars, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК).
Регистрация: http://ausachev.ru/time
Стоимость: 1000 руб.
Когда: 17 июля 19:00-22:00
Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, заинтересованную в построении современных моделей бизнеса на основе новейших технологий.
Гости получат возможность: познакомиться с технологиями крупнейшего в мире поставщика программных приложений; оценить практику внедрения инновационных решений SAP на примере реальных кейсов.
Экспертами мероприятия станут: Игорь Белоусов – глобальный директор академического сообщества SAP Leonardo; Георгий Шутов – эксперт по платформенным решениям SAP.
Они расскажут: о возможностях платформа SAP Leonardo; продемонстрируют приложения, позволяющие использовать виртуальную и дополненную реальность; приведут примеры разработки блокчейн платформ и облачных технологий для бизнеса.
Когда: 18 июля с 15:00 до 18:00
Где: Networkingcafe (на крыльце Технопарка)
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке http://shim72.ru/archive/4732/
Результаты тренинга:
Мастер-класс включает в себя: лекцию, дискуссию и групповую работу.
Ведущая мероприятия: Наталья Шульга, сертифицированный тренер ФПП Югры и Фонда Наше Будущее, ведущая федеральных образовательных проектов на базе центров Мой Бизнес
Аккредитация СМИ: Шульга Наталья Владимировна – [email protected], +7 (904) 870-26-73
Когда: 18 июля 18:30 —21:00
Где: площадка «Точка кипения», ул. Республики, 142
«MAKERTHON» – событие для тех, кто горит идеями и желает воплощать их в жизнь в творческой атмосфере и компании единомышленников.
Не упусти шанс реализовать свой технологический проект и получить незабываемые впечатления и ценные призы.
Тебя уже ждут:
Кто может принять участие и получить грант? Студент с любым уровнем навыков! Главное – желание.
Не упускай свой шанс! Скорее регистрируйся на сайте makerthon.tech
Призовой фонд – более 500 000 рублей!
Регистрация открыта до 17 июля 2019 года
Участие бесплатное!
Когда: 19 июля в 15:30 — 21 июля в 20:30
Где: ФабЛабТюмГУ (ул. Ленина 25, 5 этаж, ЦМИТ)
Групповой тренинг, направленный на развитие личности и коммуникативных навыков. Вы хотели бы научиться общаться свободно и раскрепощенно с кем угодно и когда угодно, слушать свой внутренний голос и доверять интуиции? На тренинге Вам помогут найти ответы на эти и многие другие вопросы.
Групповой тренинг из курса «Компас жизни» проведет Галина Кичина, руководитель, коуч, игропрактик Центра К. Довлатова в Тюмени.
На тренинге вы получите практические навыки и научитесь выстраивать гармоничные взаимоотношения, решать раз и навсегда денежные и карьерные проблемы, быть в состоянии уверенности и принимать правильные решения, радоваться жизни и улучшать поле вокруг вас общаться свободно и раскрепощенно, с кем угодно и когда угодно слушать свой внутренний голос и интуицию.
Аккредитация СМИ: Кичина Галина – [email protected], +7 (922) 040-94-06
Когда: 21 июля 10:00 – 16:00
Где: площадка «Точка кипения» (ул. Республики, 142)
Тренинг тренеров «Обучиться на тренера для тренингов любых направлений»
Лучший тренинг тренеров! Мощная технология профессиональной подготовки бизнес-тренеров от А до Я!
За 5 дней вы на достойном уровне освоите мегарезультативную программу и станете настоящим профессионалом. Гарантируем!
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Эта программа для вас, если вы:
Стоимость: 50 000
При предоплате 100% 35 000
При предоплате 50% 38 000
Контактный телефон: +7 800 250-28-68 (Звонок бесплатный), +7 919 629-38-88
Когда: 22 июля 10:00 - 26 июля 17:30
Торгово-промышленная палата Тюменской области организует встречу главы Тюменского района Светланы Ивановой с предпринимателями. Руководитель муниципалитета ответит на вопросы бизнеса и расскажет об инвестиционном потенциале территории.
Регистрация обязательна по телефону: 689-379 (добавочный 106) или по электронной почте: [email protected] ⠀
Когда: 23 июля 15:00
Где: ресторан «Столица деревень» (ул. Осипенко, 1)