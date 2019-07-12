Тюменские барды стали лауреатами Грушинского фестиваля

Ольга Рязанова, которая в этом году стала участницей фестиваля в пятый раз, исполнила песню о традициях северных народов «Рукава». По ее словам, многие музыканты приезжают, выигрывают и больше не возвращаются, она же возвращается снова и снова.
Александра Замятина, которая впервые приехала на фестиваль и сразу стала дипломантом конкурса, исполнила песни «Белые панамки» Вадима Егорова и «Парашют» Вячеслава Ковалева. Она рассказала, что выбор песен был случайным. Какого же было ее удивление, когда она узнала, что в составе жюри будет сам автор песни «Белые панамки».
Вадим Егоров, по словам тюменки, назвал ее своей любимой исполнительницей и высоко оценил ее творческие способности.