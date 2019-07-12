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Тюменские барды стали лауреатами Грушинского фестиваля

12 июля 2019, 04:46
Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Под Самарой завершился 46-й Грушинский фестиваль. Тюмень на нем представили исполнительницы Ольга Рязанова и Александра Замятина, а также состав ансамбля «Интервал».
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Тюмень

Ольга Рязанова, которая в этом году стала участницей фестиваля в пятый раз, исполнила песню о традициях северных народов «Рукава». По ее словам, многие музыканты приезжают, выигрывают и больше не возвращаются, она же возвращается снова и снова.

Александра Замятина, которая впервые приехала на фестиваль и сразу стала дипломантом конкурса, исполнила песни «Белые панамки» Вадима Егорова и «Парашют» Вячеслава Ковалева. Она рассказала, что выбор песен был случайным. Какого же было ее удивление, когда она узнала, что в составе жюри будет сам автор песни «Белые панамки».

Вадим Егоров, по словам тюменки, назвал ее своей любимой исполнительницей и высоко оценил ее творческие способности.

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#Новости#Тюменская область#Грушинский фестиваль#Тюмень#Наиль Каримов#Культура
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