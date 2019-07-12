Миллиардер, псевдочекист, экс-коммунист и Тулебаев – выбор тюменских партий

Как депутат городской думы за 2018 год Тулебаев задекларировал доход 2,7 млн рублей. А также в его собственности несколько земельных участков, дом площадью 60 кв. метров. В пользовании у него две квартиры которые принадлежат его жене – 95 и 33 кв. метра. На двоих у супругов только одна машина – Volvo S60. Стоит отметить что доход у его жены немного больше и в 2018 году составил почти 4 млн рублей.