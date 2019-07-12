Миллиардер, псевдочекист, экс-коммунист и Тулебаев – выбор тюменских партий

По данным на 11 июля, областная избирательная комиссия зарегистрировала четверых кандидатов в депутаты Тюменской областной думы. «Наш город» публикует инфодосье на каждого из них.
«Единую Россию» на выборах представляет гендиректор и совладелец (14,18%) «Мостостроя-11» Николай Руссу. Ему 63 года.Совладельцем компании является известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг (ПАО «Мостотрест»). На партийных праймериз в мае этого года Николай Руссу заявил, что годовой оборот предприятия составил 26 млрд рублей, а за последние три года компания заплатила более 7 млрд рублей налогов в бюджет области.
Ранее Руссу был депутатом гордумы Тюмени и за 2016 год задекларировал доход 63,4 млн рублей, квартиру площадью 159,4 кв. метра в Тюмени, а также квартирой (97,6 кв.м.) и машиноместом (13 кв.м.) в Германии. В декларации также был указан автомобиль LandRoverRangeRover.
ЛДПР выдвинула городского депутата, гендиректора АО «Трасса» Мурата Тулебаева, известного своей умеренной критикой власти. Ему 50 лет.
Калининский округ – вотчина Тулебаева. В 2014 году он уже участвовал на довыборах в облдуму по Калининскому округу (№19). Выборы были совмещены с губернаторскими, что привело к высокой явке, на округе она составила 62%. Из 71 тысячи избирателей, пришедших на участки, за Тулебаева тогда проголосовало 7,9 тысяч человек (11,2%), он занял третье место, уступив Олегу Чемезову (результат 45,3%) и Александру Черепанову (35%).
Как депутат городской думы за 2018 год Тулебаев задекларировал доход 2,7 млн рублей. А также в его собственности несколько земельных участков, дом площадью 60 кв. метров. В пользовании у него две квартиры которые принадлежат его жене – 95 и 33 кв. метра. На двоих у супругов только одна машина – Volvo S60. Стоит отметить что доход у его жены немного больше и в 2018 году составил почти 4 млн рублей.
КПРФ будет представлять 42-летний Анатолий Княжев, более известный своим образом «полковника диванных войск». Княжев пока не декларировал своих доходов, но средств на избирательную кампанию у него похоже нет. В социальных сетях кандидат обратился к подписчикам администрируемого им паблика с просьбой жертвовать ему деньги.
Выбор кандидатуры коммуниста-общественника в качестве представителя компартии на выборах, отсутствие ресурсов на избирательную компанию может свидетельствовать о планах тюменского обкома «слить» выборы. Вполне вероятно, вместо состязательного участия, коммунисты предпочли сберечь силы и карнавализировать кампанию, разведя клоунаду. Кандидат в форме чекиста – подходящее решение для такой задачи.
Впрочем, первая же агитация Анатолия Княжева может обернуться неприятностью. По заявлению облизбиркома, коммуниста могут снять с выборов.
«Во время избирательной кампании, все деньги должны идти через избирательный фонд кандидата на тот специальный счет, который он открыл. [использовать QIWI кошелек и PayPal] незаконно. Если финансирование избирательной кампании идет не через избирательный фонд кандидата, то закон предусматривает наказание вплоть до снятия с регистрации. Окончательное решение принимает суд», - пояснила «Нашему городу» заместитель председателя избирательной комиссии Тюменской области Светлана Кашкарова.
Кандидатом от «Справедливой России» станет руководитель ликвидационной комиссии АНО «Центр развития медицинского туризма» Максим Карпиков. Он самый молодой кандидат – ему 39 лет. Ранее он состоял в компартии, но покинул ее в результате конфликта с руководителем обкома Тамарой Казанцевой.
Еще в 2017 году Карпиков был секретарем по идеологии регионального отделения партии и председателем центрального райкома. Но по решению главы Тюменских коммунистов Тамары Казанцевой, райком был распущен. Одной из причин отстранения Максима Карпикова от руководства центральным райкомом называли – комментарии, которые секретарь по идеологии якобы давал непартийной прессе.
После этого Карпиков перестал, по его словам, поддерживать связи с коммунистами. А 31 мая 2019 года подал документы на праймериз для определения единого кандидата в депутаты Тюменской облдумы от «Справедливой России» и победил на них 7 июня.
При этом Тамара Казанцева в комментарии одного из СМИ заявила, что Карпиков до сих пор является действующим членом КПРФ.
Стоит отметить что Максим Карпиков в некоторых кругах известен как Шульц. Он преподавал историю, и занимался политологией.
А в 2006 году в прессе про него писали: «Максим Шульц, активист социалистического движения «ВПЕРЕД», член тюменского совета «Левого фронта» был задержан милицией на пять суток за попытку проведения перформанса в одном из городских гипермаркетов».
Вакантное место в облдуме появилось после того, как депутат Олег Чемезов стал заместителем губернатора Свердловской области.
Довыборы в Тюменскую областную думу пройдут 8 сентября 2019 года.