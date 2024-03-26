Николай Руссу

Тюменский король госзаказов увеличил доходы на 1.6 млрд рублей за год

Крупный тюменский подрядчик «Мостострой-11» смог за год существенно увеличить свои финансовые показатели. Как сообщается в отчете, прибыль компании за один год увеличилась на 1,6 миллиарда рублей.