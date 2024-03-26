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Николай Руссу

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2024
Тюменский король госзаказов увеличил доходы на 1.6 млрд рублей за год
Крупный тюменский подрядчик «Мостострой-11» смог за год существенно увеличить свои финансовые показатели. Как сообщается в отчете, прибыль компании за один год увеличилась на 1,6 миллиарда рублей.
26 марта, 14:49
2023
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 2023, 04:44
Спецпроект
Топ-100 влиятельных людей Тюменской области 2022
"Наш город" собрал коллегию экспертов и составил рейтинг самых авторитетных чиновников, силовиков, депутатов, бизнесменов и общественников Тюменской области.
Руссу отказался от мандата из-за контрактов на строительство мостов
2 февраля 2023, 05:40
Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах
25 января 2023, 10:04
2022
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали строители
12 декабря 2022, 11:07
В Тюменской облдуме ничего не знают об отказе от мандата Николая Руссу
29 ноября 2022, 07:53
В Тюменской области техника компании Мостострой-11 снова портит улицы
17 октября 2022, 07:33
Глава Мостострой-11 Николай Руссу ждет новых миллиардов на мост из-за роста цен
14 октября 2022, 06:18

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