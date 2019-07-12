Что делать в Тюмени вместо того, чтобы гулять по парку пьяным «днем, в четверг»

Хочешь замуж, но нет подходящих кандидатур? Или выбранный тобою парень не обращает внимания на тебя? А, может, ты уже в браке, но что-то идёт не так? Тогда эта встреча должна тебе помочь. Тренинг проведет лайф-коуч, консультант тренингового центра Павла Ракова, руководитель Женского клуба «Девушка на Миллион» в Тюмени Тамара Белова.