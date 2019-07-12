Что делать в Тюмени вместо того, чтобы гулять по парку пьяным «днем, в четверг»

Это мероприятия для тех, кто отдохнуть от городской суеты и поучаствовать в сплаве без отпусков и отгулов — прямо в черте города Тюмени: от моста Влюбленных или в деревне Метелево. На сплаве проводится обучение, уровень подготовки не важен. Подробности и запись тут.
Когда: по субботам и воскресеньям (и по средам еще бывает)
Где: у моста Влюбленных или в деревне Метелево
Стоимость: от 1000 рублей
Маша и Вова отправляются в прошлое с помощью волшебного калейдоскопа. Они гуляют по улицам Тюмени, где еще не знают про Ямальский-2, аквапарк «ЛетоЛето» и открытие BlackStarBurger. Они встречаются и общаются с людьми оставившими след в истории не только города, но и всей страны.
Спектакль рассказывает зрителям о сохранившихся старинных зданиях города. И одному из таких зданий нужна помощь. В апреле этого года пожар нанес значительный урон мастерской тюменских реставраторов Шитовых. Само здание — это памятник архитектуры, построенный в 1909 году. После спектакля — творческая встреча со С. Шитовым. Требуется регистрация здесь.
Когда: 13 июля в 11:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Вход за благотворительный взнос
Ежегодный полюбившийся тюменцам и гостям областной столицы фестиваль. В программе: зажигательные выступления творческих коллективов, детские аниматоры, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, открытая фитнес-тренировка, спортивные состязания, фотозоны и многое-многое другое. Занятие найдется для всех. Ведущий фестиваля – Александр Семенюта!
Когда: 13 июля с 12:00 до 15:00
Где: Гилевская роща (детские площадки)
Вход свободный
Каждую субботу «Виртуальное пространство» проводит бесплатный мастер-класс по играм в 3D очках. Нужна предварительная запись: 38-79-01.
Когда: 13 июля с 12:00 до 13:00
Где: ТРЦ «Колумб» (ул. Московский тракт 118, 4 этаж)
Участие бесплатно
Хочешь замуж, но нет подходящих кандидатур? Или выбранный тобою парень не обращает внимания на тебя? А, может, ты уже в браке, но что-то идёт не так? Тогда эта встреча должна тебе помочь. Тренинг проведет лайф-коуч, консультант тренингового центра Павла Ракова, руководитель Женского клуба «Девушка на Миллион» в Тюмени Тамара Белова.
На тренинге ты узнаешь: каких женщин мужчины хотят взять в жены; как девушек оценивают мужчины и для чего им нужна жена; женские ошибки, которые ведут к ухудшению и разрыву отношений; 8 принципов счастливых долгосрочных семейных отношений. А еще — как наполнять мужчину энергией во время интимной близости, а не забирать её. Требуется регистрация по телефону: 46-84-09.
Когда: 13 июля в 16:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5)
Стоимость: 650 рублей
Это спектакль о трёх вечно живущих в Тюмени бабушках. Неизвестно, сколько сотен лет хранят они в памяти историю своего полуразвалившегося дома, его жильцов, гостей, проезжих. Но какими бы нелепыми не были их байки, они хранят неизбывную любовь к Тюмени и ее жителям. Любовь искреннюю и насмешливую, без ложного пафоса и сантиментов.
Когда: 13 июля в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская 8а)
Стоимость: 450 рублей
Вайолет – застенчивая девушка из глубинки, мечтающая стать известной певицей, пробивается в финал конкурса талантов Teen Spirit (когда-то это словосочетание было известно как шлягер группы Nirvana, но режиссер Мингелла использует его как пародию на программу «X-фактор»). Помогает ей вышедший в тираж оперный певец из Хорватии (Златко Бурич, снимавшийся в трилогии Рефна «Дилер»). Но остается самое сложное – справиться со своими страхами и неуверенностью, которые стоят на пути к успешной карьере. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 13 июля в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
Экскурсия на двухэтажном автобусе в рамках Дней памяти Святых Царственных Страстотерпцев. Экскурсия расскажет о тех местах в нашем городе, которые связаны с представителями царской семьи и их приближенными. Ты узнаешь о влиянии, которое оказали члены императорской семьи Романовых, на историю нашего города. Подробности и запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, 8 (929) 266-73-72.
Когда: 14 июля в 13:00
Где: Старт от остановки «Областная библиотека» (ул. Орджоникидзе, 59)
Стоимость: 300 рублей – 1 этаж, 400 рублей – 2 этаж (дети до 14 лет, пенсионеры: 200 рублей – 1 этаж, 250 рублей – 2 этаж)
Если ты любишь любите кукол (Барби, Братц, Монстр Хай, БЖД, Фарфор и т.д.), хочешь поговорить или рассказать о них — эта встреча для тебя.
Здесь ты сможешь: вуютной дружеской обстановке познакомиться с коллекционерами и мастерами разного уровня; узнать много новой полезной информации и просто хорошо провести время. Ты можешь принести своих кукол с собой, рассказать о них, задать интересующие вопросы, обсудить последние новости кукольного мира и поделить своим опытом. Телефон для записи: 46-84-09.
Когда: 14 июля в 14:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Участие бесплатно
Лучшие пары Европы станцуют танго в сопровождении звездного оркестра «Tango en Vivo». Чемпионы международных соревнований растворятся в легендарной музыке и погрузят в атмосферу любви каждого гостя мероприятия. Тюменцы смогут услышать оркестр, которому не раз рукоплескали зрители Германии, США, Китая, Южной Кореи и, конечно, солнечной Аргентины, где диски группы разлетелись с невероятной скоростью.
Когда: 14 июля 19:00
Где: КТЗ «Золотые ворота Сибири» (ул. Герцена, 87)
Стоимость: 1500 — 2400 рублей
Здесь будут разобраны вопросы технического оснащения процесса звукозаписи, практические аспекты корректной записи первичного материала и современные требования к подготовке твоей записи к дальнейшему сведению и мастерингу. Также запланирована демонстрация записи трека «с нуля». Лектор – звукоинженер студии EARecords Ефанов Андрей.
Когда: 14 июля в 18:00
Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)
Вход свободный
Ты услышишь не только лучшие шутки от опытных стендаперов, но и новый материал от перспективных новичков, которые постараются покорить твое сердечко.
Когда: 14 июля в 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: 150 рублей
В ближайший вторник «Тюмень» стартует в ОЛИМП-Первенстве по футболу среди команд клубов ПФЛ. Соперником сибиряков на домашней арене будет «КамАЗ» из Набережных Челнов, который в прошлом сезоне стал серебряным призёром группы «Урал - Приволжье».
Когда: 16 июля в 19 часов
Где: Стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22)
Стоимость: 200-400 рублей