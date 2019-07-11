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Продавец овощей воровал металлические столбы с кладбища

11 июля 2019, 05:10
Фото: УМВД по Тюменской области
В Ярковском районе Тюменской области установили личность и задержали мужчину, который воровал металлические столбы с кладбища и сдавал их в металлолом. Им оказался продавцом овощей и фруктов.
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Тюмень

О факте нарушения закона сообщил в полицию глава дубровинского сельского поселения. Он пояснил, что с территории кладбища пропали 34 металлических столба. На место выехала следственно-оперативная группа, однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось.

В тот момент на кладбище оставалось еще 16 металлических столбов. Стражи порядка выдвинули версию, что, возможно, злоумышленник вернется за оставшимися. Так и случилось. Фигурант уголовного дела вернулся на кладбище. Его заметили в тот момент, когда он грузил металлические столбы в свой автомобиль. Мужчину задержали.

Злоумышленником оказался местный житель, который является продавцом овощей и фруктов. По его словам, на преступление его толкнуло безденежье – выручки с продаж продуктов не хватало на жизнь.

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