Продавец овощей воровал металлические столбы с кладбища

О факте нарушения закона сообщил в полицию глава дубровинского сельского поселения. Он пояснил, что с территории кладбища пропали 34 металлических столба. На место выехала следственно-оперативная группа, однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось.
В тот момент на кладбище оставалось еще 16 металлических столбов. Стражи порядка выдвинули версию, что, возможно, злоумышленник вернется за оставшимися. Так и случилось. Фигурант уголовного дела вернулся на кладбище. Его заметили в тот момент, когда он грузил металлические столбы в свой автомобиль. Мужчину задержали.
Злоумышленником оказался местный житель, который является продавцом овощей и фруктов. По его словам, на преступление его толкнуло безденежье – выручки с продаж продуктов не хватало на жизнь.