Продавец овощей воровал металлические столбы с кладбища

В тот момент на кладбище оставалось еще 16 металлических столбов. Стражи порядка выдвинули версию, что, возможно, злоумышленник вернется за оставшимися. Так и случилось. Фигурант уголовного дела вернулся на кладбище. Его заметили в тот момент, когда он грузил металлические столбы в свой автомобиль. Мужчину задержали.