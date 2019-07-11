На Лесобазе на неделю ограничат движение транспорта по улице Вересковой

В качестве путей объезда автомобилистам рекомендуют использовать улицы Лесопарковую, Мебельщиков и Казачьи Луга, пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Всего до конца текущего года в областной столице планируют обустроить порядка семи километров ливневой канализации с учетом строительства, реконструкции и капитального ремонта. При этом объект на Лесобазе является самым большим.
Здесь приведут в порядок почти два километра ливневки, рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.