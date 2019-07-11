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На Лесобазе на неделю ограничат движение транспорта по улице Вересковой

11 июля 2019, 06:40
Фото: Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
С 12 до 19 июля по улице Вересковой от дома № 16, к.1 до ул. Казачьи Луга частично ограничат движение транспорта. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству ливневой канализации в створе улиц Вересковой, Мебельщиков, Лесопарковой и Казачьи Луга.
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Тюмень

В качестве путей объезда автомобилистам рекомендуют использовать улицы Лесопарковую, Мебельщиков и Казачьи Луга, пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Всего до конца текущего года в областной столице планируют обустроить порядка семи километров ливневой канализации с учетом строительства, реконструкции и капитального ремонта. При этом объект на Лесобазе является самым большим.

Здесь приведут в порядок почти два километра ливневки, рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.

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#Новости#Тюменская область#Ограничение движения#Лесобаза#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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