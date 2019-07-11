На Лесобазе на неделю ограничат движение транспорта по улице Вересковой

С 12 до 19 июля по улице Вересковой от дома № 16, к.1 до ул. Казачьи Луга частично ограничат движение транспорта. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству ливневой канализации в створе улиц Вересковой, Мебельщиков, Лесопарковой и Казачьи Луга.

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