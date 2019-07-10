nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области выявлено 706 тонн некачественных семян

10 июля 2019, 05:43
Фото: pixabay.com
Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО подвел итоги шести плановых проверок в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений за 1 полугодие 2019 года.
Сюжет
Тюмень

Всего за первое полугодие было проведено более 100 мероприятий, возбуждено 119 дел об административных правонарушениях. Из них два дела в отношении юридических лиц, пять – должностных лиц, и 112 дел в отношении физических лиц.

Больше всего нарушений нашли в реализации семян, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений. Также были выявлены семена сельскохозяйственных культур с неправильной маркировкой. Нарушали и правила хранения семенного и посадочного материалов.

В шести пробах семян массой около двух тонн выявлено две пробы массой 706 тонн, не соответствующих требованиям стандартов. В них обнаружилось наличие семян других растений и семена сорных растений.

Материалы по теме
Пенсионерам раздали семян на 100 тысяч руб.
#Новости#Россельхознадзор#Проверки#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25