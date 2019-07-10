В Тюменской области выявлено 706 тонн некачественных семян

Всего за первое полугодие было проведено более 100 мероприятий, возбуждено 119 дел об административных правонарушениях. Из них два дела в отношении юридических лиц, пять – должностных лиц, и 112 дел в отношении физических лиц.
Больше всего нарушений нашли в реализации семян, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений. Также были выявлены семена сельскохозяйственных культур с неправильной маркировкой. Нарушали и правила хранения семенного и посадочного материалов.
В шести пробах семян массой около двух тонн выявлено две пробы массой 706 тонн, не соответствующих требованиям стандартов. В них обнаружилось наличие семян других растений и семена сорных растений.