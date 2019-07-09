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В офис «Красного и белого» вновь пришли из ФСБ и налоговой, но активы уже на Кипре

9 июля 2019, 13:04
Фото: pixabay.com
Сотрудники ФСБ и налоговой службы в очередной раз пришли с обысками в Челябинский офис сети магазинов «Красное& Белое». Представители компании отмечают, что проверяющие органы ведут себя корректно.

Новая проверка началась 9 июля. Она связана с подтверждением деловых связей сети с контрагентом. Сотрудники офиса рассказали, что предоставляют все запрашиваемые данные.

В Челябинске находится головной офис корпорации.

С 26 июня руководитель сети магазинов «Красное& Белое» Сергей Студенников вывел из России в оффшорные зоны на Кипр 31 актив. На данный момент в в стране расположены активы 25 его компаний.

Отмечается, что новое юрлицо было зарегистрировано на Кипре через три дня после первых обысков ФСБ 21 марта. «Амелиор Инвестиментс Лимитед» принадлежат организации Студенникова с оборотом в десятки миллиардов рублей в год.

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#Новости#Налоговая служба#Бизнес#ФСБ#Александр Мязин#Экономика
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