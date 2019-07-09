«Почту России» оштрафовали за недоставленный планшет с AliExpress в Сургут

На основании этих данных «Почта России» нарушила подпункт «б» пункта 46 «Правил оказания услуг почтовой связи». В ходе разбирательств был составлен протокол о правонарушении по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, которое было рассмотрено судом в Москве. По решению от 06 июня юрлицо заплатило штраф в доход государства в размере 30 тыс. рублей.