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«Почту России» оштрафовали за недоставленный планшет с AliExpress в Сургут

9 июля 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
Житель Сургута обратился в Роскомнадзор с заявлением на ФГУП «Почту России». По вине организации он не получил планшет с сайта AliExpress.

Установлено, что почтовое отправление действительно было утрачено в логистическом центре УФПС «Татарстан Почта». Недостача была зафиксирована работниками сургутского филиала ФГУП.

На основании этих данных «Почта России» нарушила подпункт «б» пункта 46 «Правил оказания услуг почтовой связи». В ходе разбирательств был составлен протокол о правонарушении по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, которое было рассмотрено судом в Москве. По решению от 06 июня юрлицо заплатило штраф в доход государства в размере 30 тыс. рублей.

В мае 2019 года "Почту России" оштрафовали за задержку доставки посылки на 10 дней. Отмечается, что почтовое отправление шло до поселка Гыза в ЯНАО и являлось услугой по доставке в труднодоступные места Российской Федерации.

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